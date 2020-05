Gratis e-mailprogramma’s

Webmaildiensten zijn erg populair, omdat ze eenvoudig te gebruiken zijn. Daarbij zijn deze e-maildiensten makkelijk toegankelijk via websites of handige apps voor je smartphone of tablet. En is de opslaglimiet aanzienlijk groter dan bij e-mailadressen die je krijgt bij je provider. We zetten ze hier voor je op een rijtje met alle plus- en minpunten.

De bekendste webmaildiensten op een rij:

Gmail.com

De grootste troeven van Gmail zijn de zoekfunctie en de snelheid van de site. Het zoeken werkt precies zoals in de Google zoekmachine, dus net zo snel en effectief. Handig als je veel e-mail hebt en je een specifiek mailtje van jaren geleden nodig hebt.

Daarnaast is Gmail geheel aan te passen naar jouw smaak en gebruikerswensen. Zo geef je eenvoudig aan of je enkel via beveiligde pagina’s (https) e-mails bekijkt of stel je een standaard tekstopmaak in. Ook biedt deze mailaanbieder veel mogelijkheden om je e-mail te ordenen en op te ruimen.

Pluspunten

15 GB opslag (let op: dit is de totale opslagcapaciteit voor je Gmail, Google Drive en Google Foto's)

opslag (let op: dit is de totale opslagcapaciteit voor je Gmail, Google Drive en Google Foto's) Automatisch doorsturen van e-mail naar meerdere e-mailadressen

Extra te beveiligen ( 2-stapsverificatie onder andere via een verificator-app voor Android of iOS, lees hoe je 2-stapsverificatie activeert)

onder andere via een verificator-app voor Android of iOS, lees hoe je 2-stapsverificatie activeert) Account verloopt niet. Geen verplichting om met enige regelmaat in te loggen om account te activeren

Minpunten

Persoonsgerichte reclame

Drukke lay-out

Geen ondersteuning voor Microsoft Exchange ActiveSync

Geen zekerheid over de bescherming van je gegevens

Lees meer over privacy en Google

Outlook.com

Microsoft heeft al haar gebruikers van de populaire webmaildiensten Hotmail.com, Live.com en Live.nl overgezet naar de webomgeving van Outlook.com. Outlook.com is strak vormgegeven en past precies in de stijl van Windows. Het ontwerp is minimalistisch en hierdoor zijn taken als e-mailen of een agenda-afspraak toevoegen eenvoudig.

Pluspunten

15 GB opslaglimiet

Snelle weergave van foto’s/documenten

Office-documenten kunnen direct worden geopend en bewerkt

Extra te beveiligen (2-stapsverificatie onder andere via een verificator- app voor Android of iOS).

Minpunten

Persoonsgerichte reclame

Minstens 1 keer per jaar inloggen, anders wordt je account inactief gesteld en al je e-mail, contact en agendagegevens automatisch en permanent verwijderd (je account kun je wel heractiveren als je binnen 5 jaar weer inlogt)

Het automatisch doorsturen van e-mail kan maar naar 1 e-mailadres

Geen zekerheid over de bescherming van je gegevens

Lees meer over privacy en Windows

Yahoo.com

Yahoo heeft haar webmaildienst Yahoo! Mail sinds het ontstaan in 1997 al vele malen flink onder handen genomen. Het minimalistische ontwerp is overzichtelijk, eenvoudig te personaliseren en ook is het niet moeilijk om de instellingen aan te passen. Yahoo! Mail heeft een kalender, contacten en een chatfunctie, net als een aantal handige features zoals integratie van Dropbox en Flickr. Opvallend is de extreem ruime opslaglimiet van 1000 GB (1 TB).

Wil je geen reclame meer zien in je scherm dan moet je tegen betaling overstappen naar Yahoo! Mail Pro. Een ander mailaccount toevoegen beperkt zich vooralsnog tot Outlook.com en Gmail, je kunt dus bijvoorbeeld geen providermail lezen via Yahoo.

Pluspunten

Overzichtelijk en eenvoudig navigeren en instellingen aanpassen

Alle foto’s/documenten uit je mails overzichtelijk bij elkaar in speciale 'slimme' mappen

1 TB (1000 GB) opslaglimiet

Extra te beveiligen via 2-stapsverificatie

Minpunten

Alleen tegen betaling (Yahoo! Mail Pro) worden advertenties geblokkeerd

Minstens 1 keer per jaar inloggen, anders wordt je account verwijderd

Beperkte mogelijkheid meerdere e-mail accounts toe te voegen

Geen zekerheid over de bescherming van je gegevens

In september 2016 maakte Yahoo bekend dat zij in 2014 gehackt zijn. In oktober 2017 werd bekend dat er 3 (alle) miljard e-mailadressen zijn gestolen. De wachtwoorden waren versleuteld, maar Yahoo raadde gebruikers toch aan om zo snel mogelijk het wachtwoord te wijzigen.

Steun de Consumentenbond Wij testen jaarlijks producten en diensten. Zo helpen we jou bij het maken van de juiste keuze. Steun ons en word ook lid. Word lid

Gratis e-mailsoftware:

Hoewel webmaildiensten erg veel gebruikers hebben, is het ook mogelijk om gratis e-mailsoftware lokaal te installeren op je computer. Zodra je jouw e-mail of webadres hebt ingesteld ontvang en verstuur je e-mails direct via je computer. We bespreken hier de populairste programma's: Mozilla's Thunderbird, Windows Mail en Apple Mail.

Mozilla Thunderbird

De Mozilla Foundation is beter bekend van haar populaire gratis browser Firefox. Naast Firefox kun je via de Mozilla website ook het gratis Thunderbird e-mailprogramma downloaden. Thunderbird is behoorlijk eenvoudig in te stellen en aan te passen. Doordat er honderden add-ons beschikbaar zijn is dit programma erg veelzijdig. Thunderbird is beschikbaar voor Windows, Mac OS X en Linux.

Pluspunten

Opvallende e-mailnotificatie

Tabbladen

Ook te gebruiken als chat- of newsserver-software

Honderden add-ons

Voor Windows, Mac OS X en Linux

Minpunten

Geen ondersteuning voor Microsoft Exchange

Geen Thunderbird-app voor je telefoon

Lees meer over privacy en Firefox

Windows Mail

Heb je Windows 10, dan zit de Mail app standaard tussen je Start pictogrammen. Je hoeft deze dus niet eerst te installeren. Windows Mail heeft dezelfde minimalistische lay-out als Outlook.com en is eenvoudig te personaliseren. Je kunt meerdere accounts toevoegen, en deze samenvoegen tot 1 mailbox. Veel extra functies biedt het programma verder niet.

Deze software vervangt zijn voorganger Windows Live Mail. Dit mailprogramma is niet meer te verkrijgen, omdat Windows Live Mail niet meer veilig bleek. Maak je nog steeds gebruik van Windows Live Mail, dan is het wijs om over te stappen. Je raakt daarbij wel je oude mails en je contacten kwijt. Wil je die meenemen? Bekijk dan het stappenplan: overstappen van Windows Live Mail.

Pluspunten

Makkelijk te integreren met Office 365 en Microsoft Exchange

Prioriteitsfilter voor je Postvak IN

Snel je mail verwijderen of archiveren met swipe functie voor touchscreens

Koppel je mailaccounts: bewerk en lees je mail in 1 postvak

Minpunten

Geen add-ons, chat- of newsserversoftware

Beperkte mogelijkheden voor het structureren van je mail.

Oude mails moet je een voor een overzetten als je overstapt naar een ander mailprogramma

Alleen beschikbaar voor Windows 10

Lees meer over privacy en Windows

Apple Mail

Het e-mailprogramma Apple Mail wordt standaard meegeleverd met Mac OS X. Net als Thunderbird en Windows Mail kun je meerdere e-mailaccounts toevoegen, waaronder Exchange, iCloud en Gmail. Het programma is snel en overzichtelijk. Het biedt ruime mogelijkheden om je mail te ordenen en te sorteren via filters, markeringen en slimme postbussen.

Pluspunten

Uit te breiden met handige add-ons

Tabbladen

Chat software en ingebouwde rss lezer

'Slimme' postbussen die je e-mails sorteren op basis van de Spotlighttechnologie

Te integreren met andere e-mailaccounts

Minpunten

Alleen beschikbaar voor Mac OS X

Minder add-ons dan Thunderbird

Lees meer over privacy en Apple

Abonneer je op de Digitaalgids Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het laatste computernieuws en tips ontvangen? Abonneer je dan op de gratis Digitaalgids Nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt elke maand. Schrijf je in

Waar moet je op letten als je een internetprovider kiest? Lees er alles over in ons keuzeadvies voor de alles-in-1-provider.Of vergelijk direct alles-in-1-abonnementen:

Wat is de beste provider voor jou? Postcode Huisnr. Toev. Soort pakket Internet Internet en Bellen Internet en TV en Bellen Internet en TV TV Ga naar de vergelijker Voer een geldige postcode in Voer een geldig huisnummer in

Lees ook: