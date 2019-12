Televisie kijken op tablet, smartphone en laptop

De een wil liever naar een grote spelshow kijken op RTL4, de ander liever een documentaire op NPO2. Er is een oplossing om samen op de bank te blijven zitten: tv-kijken op je laptop, tablet of smartphone.

Wat heb je nodig?

Bij de grootste providers kun je televisiekijken op je tablet, smartphone of laptop. Hiervoor heb je nodig:

Internetabonnement: je hebt vaak een internetabonnement nodig bij dezelfde provider, naast je televisieabonnement.

Internetverbinding: je apparaten moeten meestal verbonden zijn met je thuisnetwerk (wifi) om live tv te kijken.

Inlog en wachtwoord Google Play Store (bij Android-apparaat) of iTunes (bij iPhone of iPad): de meeste providers hebben een app , sommige ook een website waarop je tv kunt kijken.

Bekijk ook welke mogelijkheden er nog meer zijn om tv en films te kijken op je tablet.

Hoe werkt tv kijken op tablet of smartphone per provider?

Bij elke provider kan het net iets anders werken. Lees hieronder de mogelijkheden per provider.

Caiway

Met Multiscreen TV van Caiway kun je met een alles-in-1-abonnement naar vrijwel alle zenders van het Basic TV pakket kijken. Het werkt op je computer of laptop, maar dan moet je wel eerst een plugin installeren. De Caiway Multiscreen TV app werkt op de iPhone en iPad (iOS 8.2 en hoger) en op Android-toestellen (versie 4.0 tot 8.0). Je kunt geen opnames programmeren.

CanalDigitaal

Met de CanalDigitaal TV App kun je op je laptop, tablet en smartphone tv kijken, ook buitenshuis. Deze is beschikbaar voor Android (vanaf versie 4.4) en iOS (vanaf versie 10.0). Je kunt ook de tv-gids inzien, opnames inplannen en via een laptop of pc tv kijken. Dit heet Live TV.

DELTA

De DELTA TV app is beschikbaar voor iPad en iPhone (iOS 9.1 en hoger) en Android-tablets en -smartphones (Android 4.4 en hoger). Je kunt kijken naar alle 114 tv-zenders met de app, en via laptop op deze website van Delta. Daar vind je ook de tv-gids. Opnames programmeren kan niet.

KPN

Met KPN Interactieve TV Online kijk je op je laptop of computer tv via een KPN-website en op je smartphone of tablet met de app. De app is geschikt voor iPad en iPhone (vanaf iOS 10.0) en voor Androidtablets en -smartphones (Androidversie verschilt per apparaat). Je kunt ruim 30 tv-zenders live bekijken. Op de website kun je ook films en series uit het video-on-demand-aanbod van KPN huren en bekijken. Met de app kan dit niet. Wel kun je live tv pauzeren. Dit kan weer niet met de website. Zowel met de app als via de website is het mogelijk om op afstand opnames te programmeren als je het opnamepakket hebt. Je kunt met de app voor op je smartphone en tablet ook buitenshuis tv-kijken.

Online.nl

Met een abonnement op interactieve tv bij Online.nl kun je via de app Online.nl tv kijken op je smartphone en tablet. Het werkt op toestellen met Apple iOS (iOS 10.0 en hoger) en Android toestellen (Android 4.4 en hoger). Op je laptop of pc kun je via de Online.nl- site tv kijken. Je kunt naar ruim 60 zenders kijken. Daarnaast biedt de app een tv-gids en kun je op afstand programma's opnemen.

Solcon

Met Tablet TV kunnen Solcon tv-klanten live televisiekijken via een app op hun smartphone en tablet. De Solcon-TV app is geschikt voor iPhone en iPad (vanaf iOS 8.0) en Android-smartphones en –tablets (vanaf Android 4.3). Ook kun je met de app opnames plannen en terugkijken.

Tele2

Met de Online TV App van Tele2 kun je 30 zenders live kijken. De app is beschikbaar voor iPhone en iPad (vanaf iOS 8.0) en voor Android-smartphones en -tablets (vanaf Android 4.3). Er is geen website waarop je live tv kunt kijken. Online TV zit inbegrepen bij je abonnement voor Interactieve TV. Je moet wel inloggen met je Mijn Tele2 inloggegevens.

Telfort

Let op: Telfort is samengegaan met KPN. Sinds 1 mei 2019 kun je geen Telfort-abonnement meer afsluiten. Kijk daarom bij KPN voor de mogelijkheden.

T-Mobile (Thuis)

Met de gratis TV Anywhere-app van T-Mobile kun je 'overal' tv-kijken als je T-Mobile Thuis hebt. Het zenderaanbod van T-Mobile Thuis bevat 23 zenders binnenshuis en 18 buitenshuis. Het werkt op 3 apparaten tegelijk. De app is beschikbaar voor de iPad (versie 9.1 en hoger), iPhone en Android-tablets en -smartphones (versie 4.4 en hoger).

XS4ALL

Ook met XS4ALL Web TV kun je tv kijken (ruim 30 tv-zenders) via de website van XS4ALL. En via een app voor smartphone en tablet (iOS vanaf versie 10.0; Android vanaf versie 5.0). Je kunt tot 7 dagen terug kijken of zelf opnames inplannen en bekijken. Daarnaast is het ook mogelijk om televisie of video's naar de tv te streamen via een Chromecast.

Ziggo

Met Ziggo Go (voorheen Horizon Go) kijk je live tv via een Ziggo-website en een app voor Android-toestellen (Android 4.3 en hoger), iPhone en iPad (vanaf iOS 9.0). Je hoeft hiervoor geen Ziggo Mediabox thuis te hebben, maar je hebt wel een abonnement op digitale tv bij Ziggo nodig. Je kunt tot 80 zenders live bekijken, afhankelijk van je abonnement. Ook kun je de programmagids bekijken en programma’s op afstand opnemen. Films en series uit het video-on-demand aanbod van Ziggo die je al gehuurd hebt via je mediabox, kun je ook bekijken met de app. Je kunt Ziggo GO ook buitenshuis gebruiken. Sinds 13 juni 2018 kun je met de Ziggo GO app ook de meeste films en series uit het Movies & Series (XL) pakket downloaden naar je tablet of smartphone. Deze kun je vervolgens overal ter wereld offline bekijken.

Lees ook:

Benieuwd bij welke tv-aanbieder je de beste tv-kwaliteit krijgt? Bekijk welke provider de beste alles-in-1-provider uit de test is.