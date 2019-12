Digitale televisie op tweede tv en meer

Gemiddeld heeft een Nederlands huishouden 1,6 televisies in huis. Op al die tv’s wil je ook graag digitale televisie ontvangen. Lees hier per provider hoe je ook digitale televisie kunt kijken op een tweede tv. Bij welke providers kun je meerdere tv's aansluiten?

Als je digitale tv op een tweede tv of op nog meer televisies in huis wilt kijken, is het belangrijk om de voorwaarden en kosten van de aanbieders goed te vergelijken. Je kunt meerdere tv's aansluiten bij elke provider. Maar het maximale aantal tv's waarop je per abonnement digitale tv kunt aansluiten, verschilt. Afhankelijk van de aanbieder moet je een extra decoder huren of moet je zelf een ontvanger decoder en eventuele smartcard kopen.

Met de meeste kabelabonnementen kon je op andere televisies in huis analoog kijken. Behalve bij Caiway, want die kabelprovider is in 2010 gestopt met het doorgeven van het analoge signaal. Delta/ZeelandNet ook: vanaf voorjaar 2018 is bij deze aanbieder analoge radio en tv niet meer mogelijk. En Ziggo zet analoge tv om naar digitale tv. Dat doen ze vanaf 1 april 2018 gefaseerd in een periode van 2 jaar. Analoge radio blijft wel bij Ziggo bestaan.

Bij aanbieders van televisie via DSL (bijvoorbeeld KPN en XS4ALL) is de afstand van je huis tot de wijkcentrale bepalend voor het aantal televisies waarop je digitale tv kunt aansluiten. Als de afstand te groot is en de internetsnelheid dus te langzaam, is het slechts mogelijk om op 1 tv digitale tv te kijken. Doe de postcodecheck (bijvoorbeeld in onze alles-in-1-vergelijker) om te zien wat er mogelijk is op jouw adres.

Caiway

Bij Caiway kun je op zoveel televisies als je wilt het Basic TV-abonnement ontvangen zonder smartcard. Wel heb je per televisie een digitale ontvanger nodig. Alle moderne tv's hebben een ingebouwde digitale kabeltuner. Als je een aanvullend abonnement hebt, kun je die zenders op maximaal 3 tv's bekijken. Je hebt voor elke tv een smartcard nodig, die €2 per stuk per maand kost.

Maak je bij Caiway gebruik van interactieve tv via glasvezel? Dan heb je een losse decoder nodig. De eerste krijg je in bruikleen. Een tweede interactieve tv-ontvanger kost per stuk €5 per maand. Het is niet mogelijk om op meer dan 2 tv's interactieve televisie te kijken.

CanalDigitaal

Bij CanalDigitaal mag je 3 smartcards op 1 abonnement aanvragen. De kosten voor een extra smartcard zijn €9,50 per maand. Daarnaast betaal je eenmalig registratiekosten van €29,95 per smartcard. Heb je een Basis-pakket, dan kijk je op de extra tv logischerwijs ook het Basis-pakket. Maar let op: heb je een Familie-, Entertainment- of Entertainment (HD)-pakket, dan kun je op de extra tv alleen de zenders in het Familie-pakket ontvangen.

Het is niet mogelijk om losse smartcards te kopen bij CanalDigitaal. Je moet er een kopen in combinatie met een CI+ module (€99). Wil je een losse decoder? Dan ben je bij CanalDigitaal €139 kwijt (voor een decoder met opnamefunctie €299).

Delta

Bij Delta kun je ook maximaal 3 smartcards bundelen. Een extra smartcard kost eenmalig €24,95. Deze smartcard werkt uitsluitend in Zeeland. Je kunt ook een smartcard in combinatie met CI+ TV-module kopen. Dat kost je €89,95. Je kunt op de andere tv's naar dezelfde zenders kijken die ook geactiveerd staan op de eerste smartcard. Hier betaal je niks extra's voor.

KPN Digitenne

Bij KPN Digitenne mag je op 1 abonnement (van €17 per maand) maximaal 3 tv's aansluiten. Per tv heb je een digitale ontvanger nodig. Voor de tweede en derde tv-ontvanger betaal je €5 per ontvanger per maand, de eerste zit in het maandbedrag inbegrepen. Sinds januari 2018 krijgen klanten een andere ontvanger die hd-kwaliteit ondersteunt, aangezien KPN Digitenne overgestapt is naar hd-kwaliteit. Je krijgt de apparatuur in bruikleen.

KPN Interactieve TV

KPN Interactieve TV kan op maximaal 6 tv's in huis bekeken worden (mits de internetsnelheid op je huisadres het toelaat!). Standaard krijg je 1 hd tv-ontvanger in bruikleen als je een abonnement afsluit. Elke extra interactieve tv-ontvanger kost €5.

Online.nl

Bij Online.nl kun je - afhankelijk van je internetsnelheid - interactieve tv of Digitenne ontvangen op je tweede tv. Als je internetsnelheid te laag is, krijg je met Digitenne digitale tv via de ether. Je betaalt €5 per maand voor een extra aansluiting, met een maximum van 5 aansluitingen. Je krijgt een geschikte tv-ontvanger in bruikleen.

Solcon (glasvezel)

Bij Solcon krijg je de eerste decoder in bruikleen. De tweede tv-ontvanger huur je voor €2,50 per maand. Hiervoor betaal je een eenmalige borg van €25. Je kunt maximaal 3 extra tv-ontvangers per abonnement aanvragen.

Stipte

Bij Stipte kun je op maximaal 3 tv's het iTV-abonnement ontvangen. Voor een extra ontvanger betaal je €5 per maand extra. Wie iTV via glasvezel heeft, krijgt in de meeste gebieden ook nog het analoge tv-signaal.

Tele2

Bij Tele2 kun je vanaf augustus 2019 geen abonnementen hoger dan 20Mb/s afsluiten. Je sluit dan een abonnement bij T-Mobile af. En om digitale tv te kunnen kijken, ben je verplicht ook internet te nemen. De mogelijkheden en kosten om op meerdere tv's tegelijk te kijken verschillen:

Met een abonnement van 20Mb/s bij Tele2 krijg je standaard de eerste decoder gratis in bruikleen. Een tweede decoder kost €3 per maand extra. Je kunt op maximaal 2 tv's tegelijk kijken.

Bij een abonnement van 50Mb/s of meer kun je per abonnement maximaal 4 interactieve tv-ontvangers huren voor €5 per stuk extra per maand.

Telfort

Belangrijk: bij Telfort kun je sinds 1 mei 2019 geen Telfort-abonnement meer afsluiten.

Voor bestaande klanten geldt: bij Telfort kun je een tweede interactieve tv-ontvanger bestellen voor €5 per maand. Daarnaast kun je een gratis abonnement op Digitenne van KPN aanvragen. Je betaalt dan wel €5 huur per maand per ontvanger tot maximaal 3 ontvangers.

XS4ALL

Bij Televisie van XS4ALL kun je op 2 televisies interactieve tv via ADSL ontvangen binnen een abonnement. Er worden bij alle abonnementen standaard twee decoders in bruikleen gegeven, maar je krijgt €2,50 korting per maand als je er maar 1 afneemt.

Heb je XS4ALL via glasvezel? Dan kun je ook een derde en vierde tv aansluiten voor €5 per maand. Heb je een aansluiting via ADSL, dan kun je een derde en vierde tv aansluiten via Digitenne. Je betaalt per Digitenne-ontvanger €5 per maand, maar je hoeft geen extra abonnementskosten te betalen. Je moet wel een apart jaarcontract aangaan met KPN hiervoor.

Ziggo

Bij Ziggo kun je op een onbeperkt aantal tv's het Kabel TV-pakket ontvangen. Je tv moet dan wel een ingebouwde digitale kabeltuner hebben (je kunt hier checken of je tv dat heeft) of je hebt een DVB-C-decoder nodig. Voor het uitgebreidere Play Start- en Play Complete-abonnement is altijd een decoder of CI+-module nodig.

Per abonnement kun je maximaal 2 CI+-modules huren. De tweede CI+-module kost €2 per maand. Op de tweede tv zie je dan dezelfde zenders als in het huidige tv-abonnement, inclusief extra zenders. Met de Ziggo Extra mediabox XL (€5 per maand) kun je ook op de tweede tv opnemen en video-on-demand gebruiken.

In april 2015 zijn UPC en Ziggo samen gegaan. Klanten in het voormalige Ziggo-gebied hebben vaak nog zelf gekochte apparatuur (en dus geen apparatuur in bruikleen). Deze klanten hebben een extra ontvanger en een extra smartcard nodig om digitale tv op een tweede toestel te kunnen kijken, maar het is niet meer mogelijk om een losse smartcard aan te schaffen.

Vrijwel alle winkeliers zijn door hun voorraad heen, waardoor ze alleen nog tweedehands te koop zijn. Let er bij aankoop van zo'n tweedehands smartcard wel op dat hij losgekoppeld is van het abonnement van de verkoper. Een alternatief is overstappen op de nieuwe pakketten van Ziggo, waarbij je wel apparatuur in bruikleen krijgt. Deze abonnementen zijn wel een stuk duurder.

