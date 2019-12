Internet via wifi-hotspots

Op meer dan 2 miljoen locaties in Nederland kun je met je smartphone of tablet inloggen op een gratis wifinetwerk. Al die gratis wifipunten zijn handig, maar er kleven ook risico's aan. Vooral over de veiligheid van publieke wifinetwerken krijgt de Consumentenbond veel vragen.

Wifi is alleen zeer lokaal beschikbaar, met een bereik van enkele tientallen meters. Op steeds meer plekken zoals horeca, treinstations en treinen en in veel openbare gebouwen kun je (gratis) wifi gebruiken.

Ziggo en het voormalige UPC hebben het wifi-internet een stevige duw in de rug gegeven door hun kabelmodems aan te passen voor gastgebruik. Er zijn inmiddels wel 2 miljoen Ziggo WifiSpots. Ook KPN heeft een eigen wifi-project: KPN Fon, met inmiddels 800.000 'Mijn HotSpots'.

Hoe log ik in?

Kijk in je smartphone of (tablet)computer bij de lijst met draadloze netwerken om te zien welk wifinetwerk beschikbaar is. Even aanklikken en het apparaat logt in. Je ziet niet direct welk netwerk gratis is.

Vaak moet je (in de browser) akkoord gaan met de voorwaarden voor gratis gebruik en/of een wachtwoord intoetsen. Hierna ben je online.

In een horecagelegenheid of bibliotheek is het verstandig de juiste wifinaam te vragen aan het personeel. Voor je het weet log je in op het netwerk van een hacker of grappenmaker. Voor surfen via een WifiSpot van Ziggo moet je een inlognaam en een wachtwoord hebben. Deze kunnen Ziggo-abonnees opvragen via de persoonlijke klantpagina van hun provider.

Werkt openbaar wifi net als mijn wifi thuis?

De snelheid van openbaar wifi hangt af van de afstand tot de zender, de gebruikte techniek, het aantal medegebruikers en of er een maximale snelheid is per gebruiker. Het is vrijwel altijd trager dan via wifi thuis, maar meestal vlot genoeg voor lichte internettoepassingen.

Ook kun je op sommige publieke wifinetwerken niet onbeperkt internetten zoals thuis: zo zijn bijvoorbeeld bij wifi in de trein internetvideo’s geblokkeerd om te voorkomen dat het netwerk overbelast raakt.

Is openbaar wifi altijd gratis?

Nee. In menig vakantiepark of hotel is wifi de eerste 15 of 60 minuten gratis. Daarna moet je betalen. In het buitenland zijn er in veel grote steden commerciële wifinetwerken. Als toerist betaal je per tijdseenheid. Het bedrijf Fonera heeft wereldwijd 17 miljoen 'Fon'-toegangspunten.

Zijn wifinetwerken wel veilig?

Bij veel openbare wifinetwerken kun je zonder wachtwoord inloggen. Dat lijkt gebruiksvriendelijk, maar het betekent dat het gegevensverkeer niet versleuteld is. Dat is onveilig, want een andere netwerkgebruiker kan dan met speciale software het gegevensverkeer ‘afluisteren’.

Ook als er wél een wachtwoord is, betekent het niet dat het netwerk veilig is. Als alle gebruikers met hetzelfde wachtwoord werken, kan een hacker simpelweg met dat wachtwoord inloggen en alsnog het gegevensverkeer onderscheppen.

Wel veilig is in principe de manier waarop Ziggo hun wifinetwerk heeft opgezet: met een unieke inlognaam en wachtwoord per gebruiker.

Lees meer over veilig internetten.

Online Veiligheid We gebruiken iedere dag internet via onze smartphone, tablet en pc. Maar ook steeds meer met andere ‘slimme’ apparaten. En we kunnen niet meer zonder. Deze afhankelijkheid zorgt ook voor risico’s. In het boek Online veiligheid zetten we alle risico’s op een rij én we leggen uit hoe je ze kunt verkleinen en voorkomen. Online veiligheid is als boek en e-book verkrijgbaar via de Webwinkel.

Hoe zorg ik voor extra bescherming?

Websites waarop je moet inloggen, schakelen meestal om naar een versleutelde internetverbinding. In dat geval staat er ‘https://’ voor het webadres, waarbij de s staat voor secured. Het is een effectieve methode tegen digitaal afluisteren. Controleer dus of er ‘https://’ in de adresbalk staat. Er zijn ook zogenoemde VPN-diensten waarmee je continu via een beveiligde verbinding kunt internetten.

Kan ik veilig internetbankieren via wifi?

In principe wel want alle websites van banken schakelen bij het internetbankieren om naar een beveiligde verbinding. Dat gebeurt ook bij internetbankieren via een bank-app. Je computer of smartphone moet wel bijgewerkt zijn met (beveiligings)updates. Toch adviseert de Consumentenbond zo min mogelijk via openbare wifi te bankieren, omdat wifi-hackers steeds nieuwe trucs bedenken.

Wij strijden voor een goed updatebeleid door fabrikanten van smartphones. Steun onze actie!

Hoe zit het met mijn privacy?

Slecht beveiligde wifi is een risico, en besef dat ook de beheerder van het publieke wifinetwerk (bijvoorbeeld de hoteleigenaar) kan meekijken met al het netwerkverkeer. Als je zelf je internetverbinding versleutelt heb je dat probleem niet.

Lees meer over privacy op internet en bekijk onze stappenplannen om je privacy op je smartphone te verbeteren.

Hoe kan ik wifi vinden in het buitenland?

Misschien hoef je in het buitenland niet op zoek naar een wifipunt. Want internetten met je mobiele telefoon in een ander EU-land is niet meer duurder dan in Nederland. De roamingkosten zijn in juni 2017 afgeschaft. Maar internetten búiten de EU met je mobiele telefoon kan wel heel duur zijn door de hoge roaming-tarieven. Het is daarom handig om al voor je reis de wifivoorzieningen op te zoeken van het hotel, het vakantiepark of de camping waar je zult verblijven. Dat kan onder meer op de site van de aanbieder of op een hotel/appartementen-vergelijkingssite.

In het buitenland kun je in veel grote steden op straat en op terrassen wifinetwerken gebruiken. Deze zijn gratis of je betaalt per tijdseenheid.

Wereldwijd zijn 17 miljoen Fon-wifipunten te vinden: zoek Fon-wifipunten op de kaart. KPN-internetabonnees kunnen al deze Fon-wifipunten gratis gebruiken. Voorwaarde is wel dat ze hun eigen modem zo hebben ingesteld dat ze een stukje wifi delen met anderen en dus zelf een wifipunt zijn voor anderen.

Er is ook een app voor iPhone en een app voor Android, die helpt om Fon-punten te vinden in jouw omgeving, op basis van je gps-positie.

Ook in het buitenland is een handige (algemene) wifi-zoek-app, die werkt op basis van je gps-positie: bijvoorbeeld Wi-Fi Finder voor iPhone.

Lees ook: