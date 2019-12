Onderhoudscontracten: prijspeiling

Else Meijer , Expert Woning & Huishouden Bijgewerkt op:14 februari 2019

We peilden de prijzen die bedrijven begin 2019 hanteerden voor een cv-onderhoudscontract. We vroegen ook wat een eenmalige onderhoudsbeurt kost. De prijsverschillen bleken fors.

Verschillende soorten contracten

De meeste bedrijven hebben verschillende soorten contracten: 2 tot soms wel 4. Per bedrijf kan de naamsaanduiding van de soorten contracten verschillen, en ook wat er wel en niet bij inbegrepen is.

Globaal is de volgende indeling te maken:

Basis/Budget: inbegrepen zijn arbeids- en voorrijkosten bij onderhoudsbeurt, soms ook voorrijkosten bij storing of reparatie. Jaarprijzen variëren van €63 tot €77.

Standaard/Comfort: inbegrepen zijn bovenstaande + arbeids- en voorrijkosten bij storing of reparatie. Jaarprijzen variëren van €64 tot €154.

All-in/Top/Plus/Extra: inbegrepen zijn bovenstaande + materiaalkosten, al dan niet met een maximum. Jaarprijzen variëren van €134 tot €182.

Comfort all-in: inbegrepen zijn bovenstaande + materiaalkosten van randapparatuur (zoals rookgasafvoer en expansievat). Jaarprijzen variëren van €184 tot €197.

Soms is er nog een ander verschil tussen de soorten contracten: de onderhoudsfrequentie (hoe vaak krijgt de cv een onderhoudsbeurt). Die is dan bij de goedkopere variant om de 2 jaar en bij de duurdere variant ieder jaar.

Prijspeiling

Onderstaande tabel toont de bedrijven die meewerkten aan ons onderzoek. Slechts de helft van de bedrijven die wij benaderden wilde meewerken. Het zijn landelijk actieve bedrijven en bedrijven die in meerdere provincies werken. Bedrijven die meer lokaal werken kunnen een andere prijsstelling hebben.

Deze kosten zijn inbegrepen bij de prijs van contracten:

Arbeidskosten bij onderhoud én storingen of reparaties.

Voorrijkosten bij onderhoud én storingen of reparaties.

Materiaalkosten bij onderhoud én storingen of reparaties.

Klik op de tabel (pdf) om te vergroten.

Datum prijspeiling: begin 2019. Update 14 februari: Energiewacht Groep, Geas, Kemkens en Volta Limburg hebben de prijzen van een eenmalige onderhoudsbeurt verhoogd van €85 naar €99.

Losse onderhoudsbeurt

Je kunt er ook voor kiezen om geen onderhoudscontract af te sluiten, maar regelmatig een losse onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. Een losse onderhoudsbeurt (inclusief arbeids- en voorrijkosten) kost tussen €63 en €130. Eventuele materiaalkosten moet je nog los betalen, maar hiervoor betaal je doorgaans niet meer dan je zou betalen bij een contract zonder inbegrepen materiaalkosten.

Een eenmalige beurt is vaak goedkoper dan een contract, omdat je voor een losse beurt alleen betaalt als hij plaatsvindt, bijvoorbeeld eens in de 2 jaar. Voor een contract betaal je elk jaar, ook als de cv-ketel eens in de 2 jaar wordt onderhouden.

Praat mee!

Hoe regelen andere consumenten hun onderhoudscontract? Praat mee in onze Community: Hoe regel jij het onderhoud van je CV-ketel?

