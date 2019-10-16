Archief CV-ketels

Cv-ketel kopen, huren of leasen?
Een nieuwe cv-ketel is duur. Daarom kun je er ook een huren of leasen. De voor- en nadelen van kopen, huren en leasen op een rij.
Een nieuwe cv-ketel is duur. Daarom kun je er ook een huren of leasen. De voor- en nadelen van kopen, huren en leasen op een rij.
Hoelang heb je garantie op een cv-ketel, wat valt er wel of niet onder en hoe zit het met onderhoudscontracten of leasen? We leggen het uit.
Met een goed ingestelde cv-installatie valt veel te winnen. Zowel in comfort als in lager energieverbruik.
Koolmonoxide is een dodelijk en reukloos gas. Het is een sluipend gevaar in ieder huis. Daarom is het verstandig om koolmonoxidemelders te plaatsen.
Door je cv-installatie slim in te stellen valt er veel te winnen. Je energieverbruik gaat omlaag en je huis wordt een stuk comfortabeler.
Met regelmatig onderhoud zorg je dat een cv-ketel veilig en zuinig blijft werken. Sluit daarvoor een onderhoudscontract af.
Veel mensen willen hun huis graag zonder gas verwarmen. Lees alles over de voor- en nadelen van een elektrische cv-ketel.
Bekijk hoe wij de cv-ketels vergelijken en tot onze testresultaten komen.
Op zoek naar een cv-ketel? Wij hebben de veelgestelde vragen voor je op een rij gezet.
De thermostaat regelt de temperatuur in je huis. Welk type thermostaat je kiest, hangt af van je cv-ketel en je persoonlijke voorkeuren.
Hr-cv-ketels werden de afgelopen jaren steeds energiezuiniger. Wij leggen uit hoe dat komt.
Een cv-ketel heeft een vermogen en een CW-waarde. Hoe hoger de CW-waarde, hoe meer warm water de ketel tegelijk kan leveren.
Wanneer moet je een cv-ketel vervangen? Lees alles over de leeftijd en levensduur van je cv-ketel.
De 'kale' prijs van een nieuwe cv-ketel zegt weinig over de uiteindelijke kosten.
Een cv-ketel gaat gemiddeld zo’n 15 jaar mee. Daarna is hij aan vervanging toe.
Goedkope elektrische kachels die duizenden keren via TikTok en Temu zijn verkocht, zijn gevaarlijk.
Bij de cv-ketels van Ferroli, type BlueSense en BlueHelix, bestaat het risico op besmetting met legionellabacteriën.
Je huurt of koopt een ketel die goed uit onze test komt. Mét deskundige installatie.
Kies je nieuwe cv-ketel en selecteer een gewenste installatiedatum.
Je kunt het huurcontract na 12 maanden opzeggen als je woning van het gas af gaat. Heb je gekocht? Dan krijg je een tegoedbon, deze kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van een warmtepomp.