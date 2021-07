Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze draadloze speaker van het merk JBL is vooral geschikt voor onderweg dankzij de ingebouwde accu. Hij heeft een lijningang waarmee je hem met draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen. Je kunt je smartphone niet opladen via de USB-aansluiting. Je kunt er handsfree mee bellen.