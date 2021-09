Kies de beste plek voor je router

Veel apparaten in huis zijn tegenwoordig via een draadloos netwerk (wifi) aan internet verbonden. Bij een draadloos netwerk is het bereik beperkt tot enkele tientallen meters vanaf de wifizender in de (modem)router. Hoe verder de zender, hoe zwakker het signaal en de netwerksnelheid. Bovendien is de kans op verstoring van het draadloze signaal groot, door muren, plafonds en andere obstakels.

Tips voor de plek van je router

Plaats de router eens buiten de meterkast en meet het verschil.

Plaats de router wat hoger: de radiogolven hebben dan mogelijk minder obstakels.

Ligt de router plat? Zet hem dan rechtop en draai de antennes (wanneer mogelijk) in andere posities.

Zet de router in een andere kamer. Vaak betekent dit wel dat je kabels moet verlengen en doortrekken. Deze tip geldt niet als je een modemrouter hebt die dicht bij het aansluitpunt moet blijven staan.

hebt die dicht bij het aansluitpunt moet blijven staan. Plaats de router zo ver mogelijk buiten het bereik van stoorbronnen zoals babyfoons, DECT-telefoontoestellen (draadloze huistelefoons), draadloze lichtschakelaars en bluetooth apparaten zoals draadloze muizen en toetsenborden.

Test de prestaties van wifi met zoveel mogelijk storingsbronnen uitgeschakeld.

Wat kun je verder nog doen?

Hebben deze tips je niet verder geholpen en heb je nog steeds slecht wifi in huis? Bekijk dan de volgende opties om het probleem te tackelen:

Test de geleverde internetsnelheid van je provider.

Controleer de kwaliteit en leeftijd van je router.

Update de firmware van je router. De nieuwe software kan oplossingen of verbeteringen bevatten.

Is je router perfect op orde? Verouderde verbonden apparaten kunnen de oorzaak van slecht wifi zijn. Smartphones, tablets en laptops hebben namelijk niet allemaal dezelfde kwaliteit wifi-hardware aan boord.

Er zijn diverse wifiverbeteraars te koop zoals mesh-systemen, repeaters, homeplugs of accesspoints. Vooral mesh werkt erg goed, alleen zijn deze systemen wel aan de prijzige kant.

