UPC neemt Ziggo over: veelgestelde vragen

Het moederbedrijf van UPC heeft Ziggo overgenomen. De enorme kabelaar die daardoor is ontstaan, gaat verder onder de naam Ziggo. Het is de grootste van Nederland met ruim vier miljoen huishoudens als klant. Wat heeft dit voor consequenties?

Wie neemt wie over?

Het moederbedrijf van UPC (Liberty Global) heeft begin 2014 een bod gedaan op Ziggo. De overname is in oktober goedgekeurd door de Europese commissie. Begin november had Liberty Global (het moederbedrijf van UPC voldoende aandelen van Ziggo in handen om zich eigenaar te noemen. De overname was daarmee rond. Begin januari 2015 is het nieuwe Ziggo begonnen het netwerk aan te passen en in april is de merknaam UPC verdwenen.

Wat heeft dit voor gevolgen voor de abonnementen en de prijzen?

In april heeft het nieuwe Ziggo nieuwe abonnementen gelanceerd. Deze pakketten draaien om een oude bekende: de Horizon mediabox, die al een paar jaar voor UPC-klanten beschikbaar is. De nieuwe abonnementen zijn eigenlijk nieuwe UPC-abonnementen onder de naam van Ziggo.

Alle bestaande Ziggo- en voormalig UPC-klanten kunnen gebruik blijven maken van hun huidige apparatuur en de huidige abonnementsvoorwaarden. Ze hoeven niet over te stappen op de nieuwe pakketten. Per 1 maart en 1 april 2015 zijn de prijzen van de oude abonnementen wel aangepast en is ook het zenderaanbod veranderd.

Wanneer ga ik over?

Alle Ziggo-klanten hebben hun tv-zenders al opnieuw moeten instellen. Eind maart 2015 is deze 'netwerkharmonisatie' al afgerond. Dit leidde bij veel Ziggo-klanten tot klachten: één op de vier klanten ondervond na de aanpassingen problemen, meestal blokken en strepen in beeld of slechte ontvangst. Ziggo zegt alle problemen op te lossen. Heeft u nu nog last? Neem contact op met Ziggo en vraag om een monteur of nieuwe kabels.

Of en wanneer de klanten overgaan op één van de nieuwe abonnementen mogen de klanten zelf bepalen. De huidige abonnementen blijven in stand. Nieuwe klanten kunnen alleen maar de nieuwe abonnementen kiezen.

Waarom gaat het bedrijf verder onder de naam van Ziggo?

Hier is voor gekozen omdat de naam Ziggo een betere reputatie heeft dan die van UPC. Ook in onze ProviderMonitor doet Ziggo het beduidend beter dan UPC: de klanten zijn meer tevreden, de apparatuur is beter en Ziggo heeft minder last van storingen.

Wat vindt de Consumentenbond?

De Consumentenbond roept het nieuwe Ziggo op hun klanten optimaal te laten profiteren van de overname. Dit is hét moment voor het nieuwe Ziggo om nieuwe abonnementen te maken met het beste van twee werelden. Lees meer hierover op onze actiepagina.

Heb je vragen?

We zijn ook benieuwd wat jij vindt van deze overname. Heb je vragen of opmerkingen? Praat mee op onze community.