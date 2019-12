Oogklachten door smartphone- en tabletgebruik

Bijziendheid

Als je kind veel op de smartphone of tablet zit, loopt het risico bijziendheid (myopie) te ontwikkelen. Je kind ziet dan slecht van veraf.

Dat heeft 2 oorzaken, volgens professor Caroline Klaver, hoogleraar epidemiologie en genetica van oogziekten. Kinderen die veel op een smartphone of tablet zitten, doen veel ‘dichtbij-werk’. Ze kijken naar objecten die zich dicht bij de ogen bevinden. Het oog moet zich dan flink inspannen om het beeld op het netvlies te krijgen. ‘Om deze inspanning te verminderen wordt het oog langer,’ aldus Klaver. Het gevolg is dat het brandpunt van lichtstralen die in het oog vallen, vóór het netvlies vallen, waardoor je in de verte niet goed meer ziet.

Een tweede oorzaak is het feit dat de ogen van kinderen die veel op hun smartphone of tablet zitten, weinig buitenlicht krijgen. En dat is zorgelijk, want bij buitenlicht komt het stofje dopamine vrij, dat de groei van de oogbol afremt en zo beschermt tegen bijziendheid.

Overigens zijn niet alleen smartphones of tablets de boosdoeners. Alles wat ervoor zorgt dat je kind veel dichtbij kijkt en weinig buiten komt, vergroot het risico op bijziendheid. Ook een boek lezen op de bank valt daar onder.

Oogklachten op latere leeftijd

Bijziendheid is vervelend, maar met een bril nog prima op te lossen. Zorgelijker is het dat mensen met sterke bijziendheid (vanaf een brilsterkte van -6) een grotere kans hebben om op latere leeftijd slechtziend te worden, of aandoeningen als glaucoom en netvliesloslating te krijgen. Na het 20e levensjaar houdt de actieve ooggroei op: vanaf dat moment zal de oogbol niet meer in lengte veranderen. Het is dus belangrijk om in de kindertijd de kans op bijziendheid te beperken, om klachten op latere leeftijd te voorkomen.

20-20-2-regel

Myopie is al zo’n 40 jaar aan een opmars bezig. ‘Van de huidige zestigers is een kwart bijziend, van de veertigers is dat 1 op de 3 en van de twintigers lijdt al de helft aan myopie. De verwachting is dat als de huidige 10-jarigen straks twintigers zijn, er van hen een nog groter deel bijziend is,’ aldus professor Caroline Klaver.

Zij bedacht daarom een vuistregel voor ouders en leerkrachten om het risico op bijziendheid bij kinderen te verminderen: de 20-20-2-regel. Klaver: ‘Deze regel houdt in dat een kind na elke 20 minuten dichtbijwerk 20 seconden pauze moet houden door in de verte te kijken. Daarnaast moeten kinderen minimaal 2 uur per dag buiten zijn om voldoende buitenlicht te krijgen.’

Bijziendheid remmen

Is je kind al bijziend en wil je erger voorkomen? Dan zou je de oogarts kunnen vragen of hij je kind kan behandelen met atropinedruppels. Dit zijn druppels die de groei van de ogen remmen, via de werkzame stof dopamine. Het nadeel is dat de druppels ook de pupil verwijden, waardoor kinderen last van licht kunnen krijgen. Om dit op te lossen kunnen er meekleurende glazen in de bril worden geplaatst. Soms is ook een leesgedeelte nodig omdat kinderen door de druppels minder goed dichtbij kunnen kijken.

