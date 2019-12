Gebruikstips voor je kinderstoel

Het is verleidelijk om kinderen zo vroeg mogelijk gezellig bij je aan tafel te zetten. Maar een baby kan pas in een kinderstoel zitten als hij zelfstandig goed rechtop blijft zitten. Dat is meestal rond een maand of 6. Dan eten de meeste kinderen ook zelf al af en toe een hapje en is het prettiger om iets recht op te zitten.

Er zijn tegenwoordig ook stoelen verkrijgbaar met een babyinzet of babystand. Zo kan je baby ook 'aan tafel'. Je baby ligt dan in een soort kuipje of de een soort wipstoelzitting. Klinkt leuk, maar doe het niet te lang. Dat is te vermoeiend.

Het is voor de ontwikkeling van een baby belangrijk dat hij niet te lang en te vaak in een 'gedwongen houding' ligt. Dat geldt niet alleen voor de kinderstoel, maar ook voor wipstoeltjes, zitjes in kinderwagens en autostoeltjes.

Een maximum van 2 uur per dag in een gedwongen houding is het advies; dat geldt door voor de opgetelde tijd voor een wipstoel, autostoeltje en kinderwagens waar ze niet plat liggen.

Leg een baby die wakker is zeker in de eerste maanden zoveel mogelijk plat in een box of op een kleed. Dan hebben ze lekker bewegingsruimte. Zolang ze niet kunnen draaien leg je ze op hun rug, in elk geval als ze slapen. Als ze wakker zijn en willen spelen kan je ze ook even laten oefenen op hun buik.

Bekijk de kinderstoelen die je vanaf 0 maanden kunt gebruiken.