Archief Autostoeltjes

Welk autostoeltje moet je kopen?
Baby, peuter of groter kind? Elk kind heeft een ander autostoeltje nodig. Ontdek welke bij jouw kind past.
Baby, peuter of groter kind? Elk kind heeft een ander autostoeltje nodig. Ontdek welke bij jouw kind past.
Kies de juiste zitverhoger voor je kind. Ontdek wat past bij de leeftijd en lengte van je kind. En lees wanneer je kiest voor een zitverhoger met of zonder rugleuning.
De regels voor autostoeltjes in het buitenland zijn soms anders dan in Nederland. Wij zetten de regels van de populaire vakantielanden op een rij.
In onze test van het voorjaar testen we ruim 20 nieuwe stoeltjes, voor baby's, peuters en oudere kinderen.
De Consumentenbond waarschuwt voor 8 autostoeltjes. De Kinderkraft Mink Pro 2 kwam tijdens de frontale botsproef los van het Isofix onderstel en vloog door de auto. Ook de Ding Aiden 360, Miophy i-Size 360, Kidiz 360, KidsZone i-Size 360, Buf Boof Tweety Plus, Lettas i-Size 360 en de Xomax 946i schoten tijdens de botsproef los.
Sommige autostoeltjes beschermen kinderen niet goed bij een botsing. Deze stoeltjes raden wij af.
In een reiswieg wordt je kindje platliggend vervoerd in de auto. Je kindje heeft zo meer bewegingsruimte, maar is bij veel wiegjes minder goed beschermd.
Een autostoeltje moet goedgekeurd zijn volgens de Europese veiligheidsnorm R44 of R129. Hoe ziet zo'n keurmerk voor autostoeltjes eruit?
i-Size autostoeltjes voldoen aan de nieuwe norm voor kinderstoeltjes. Je zet de stoeltjes vast met Isofix.
Ontdek hoe wij de verschillende autostoeltjes vergelijken en tot onze testresultaten komen.
Ben je zwanger en ga je met de auto op pad? Dan is het belangrijk dat je de autogordel goed draagt. Er bestaan speciale zwangerschapsgordels, maar die heb je niet nodig. We leggen uit hoe je de gewone gordel gebruikt.
Met een goede autostoel ben je er nog niet. De bescherming die het biedt, hangt af van het gebruik. Hoe veilig een stoeltje ook uit onze test komt.
Het kan handig zijn om een autostoeltje een kwartslag te draaien. Dan kun je je kind makkelijk vastgespen. Maar zijn deze stoeltjes het geld waard?
Tot je kind groot genoeg is voor de autogordel heb je vaak al 3 autostoeltjes gebruikt. Wij geven je een aantal opties voor goedkope autostoeltjes.
Autostoeltjes met een vangtafel doen het goed in de botsproeven en zijn gebruiksvriendelijk. Maar er is discussie of ze wel echt veilig zijn.
Heeft je auto geen Isofix? Dan vervoer je je peuter veilig met een autostoel die je met de autogordel vastzet. Hier moet je op letten bij je keuze.
Een autostoeltje kun je in een babywinkel kopen of online. In de winkel krijg je advies maar online heb je vaak keuze uit meer merken.
Een autostoeltje is in Nederland verplicht tot je kind 1,35 meter is. Het autostoeltje moet zijn goedgekeurd om het te mogen gebruiken.
Kinderen moeten tot 135 cm in een autostoeltje. Dat betekent vaak 2 of 3 stoeltjes kopen. Met een meegroeistoeltje kan dat ook met 1. Is dat een slimme keuze? We zetten de voor- en nadelen op een rij.
Uit het oogpunt van veiligheid kun je je kinderen het beste zo lang mogelijk achterwaarts laten meerijden. Hoe pakt dit in de praktijk uit?