Extra grote en Amerikaanse koelkasten

Brede, hoge koelvrieskasten met extra veel ruimte winnen aan terrein. Ze zijn er in twee uitvoeringen:

Side-by-side of Amerikaanse koelkast , waarbij het koeldeel en vriesdeel naast elkaar zitten in plaats van boven elkaar. In de deur van de vriezer zit vaak een ijs- en waterdispenser.

, waarbij het koeldeel en vriesdeel naast elkaar zitten in plaats van boven elkaar. In de deur van de vriezer zit vaak een ijs- en waterdispenser. Drie- of vierdeurskoelkast. Deze is zo breed als een side-by-sidekoelkast, maar wel met het koeldeel boven en vriesdeel onder. Het koeldeel zit achter twee deuren naast elkaar: zogenoemde ‘French doors’. Het vriesdeel zit meestal in een of twee laden over de volle breedte van de koelkast. Er zijn ook vierdeursmodellen waarbij zowel het koel- als het vriesdeel achter twee 'French doors' zit.

5 extra brede koelkasten getest

De Consumentenbond testte 5 van deze extra brede koelkasten volgens het nieuwe testprogramma: 3 side-by-side-koelkasten: van Atag, Beko en Bosch, een driedeurskoelkast van Samsung, en een vierdeurskoelkast van Smeg.

De scores zijn heel verschillend. Enkele krijgen een dikke onvoldoende, maar twee stuks doen het prima. Eén doet het zelfs net zo goed als de betere upside-downkoelkasten.

Ruimte

Het belangrijkste kenmerk van deze extra brede en hoge koelvrieskasten is de zee van ruimte die ze bieden. De upside-downkoelvrieskasten die we de afgelopen jaren testten, hebben een bruikbare koelruimte van gemiddeld zo’n 175 liter en een vriesruimte van een kleine 65 liter. De extra grote koelkasten die we testten hebben een koelruimte van maar liefst gemiddeld 265 bruikbare liters koelruimte en 115 liter viersterrenvriesruimte. Net zoals bij bijna alle koelvrieskasten blijkt ook bij deze modellen dat de bruikbare koel- en vriesruimte een stuk kleiner is dan de opgegeven netto koelvriesruimte.

Energiegebruik

Wegens hun enorme ruimte zijn deze extra grote koelkasten niet zuinig met energie: gemiddeld verbruiken ze 1,2 kWh per dag, terwijl een upside-down maar 0,68. Maar ook het relatieve verbruik van de grote koelvriezers – dus het verbruik per liter inhoud – is gemiddeld hoger dan dat van upside-downkoelvriezers. De geteste side-by-sides en vierdeurskoelkasten hebben ook een hoog verbruik, maar twee stuks doen het relatief nog best aardig.

Koel- en vriescapaciteit

Van deze enorme koelvriezers zou je verwachten dat ze razendsnel voedsel van kamertemperatuur kunnen invriezen en koelen tot 7 °C. Vreemd genoeg zijn de meeste grote koelvriezers daar juist behoorlijk slecht in. Vooral het invriezen is een probleem. De snelste van deze vijf doet er ruim 20 uur over om de op zijn ruimte afgestemde testlading in te vriezen, en de langzaamste is na maar liefst 40 uur nog niet klaar!

Features

De extra grote modellen zijn vaak de paradepaardjes van de koelkastfabrikanten. Ze zijn vaak luxer en met meer mogelijkheden uitgerust dan hun gewone upside-downtegenhangers. Een aantal features die je op de meeste extra grote koelvriezers vindt:

No frost in de vriezer

0 °C-zone

2**-vrieszone

Waterdispenser

IJsdispenser

Digitaal bedieningspaneel aan de buitenkant

