Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks circa 3600 kWh aan energie. Dat betekent zo’n €790 aan verbruikskosten, en is goed voor net zo veel CO2-uitstoot als 14.000 kilometer autorijden! Zowel voor de portemonnee als het milieu is er dus genoeg reden om het stroomverbruik in huis zo veel mogelijk te beperken. Daarom onze tips voor grote besparingen met weinig moeite.

Een kleine koelkast is zuiniger dan een grote koelkast. Koel- en vriesapparatuur neemt maar liefst 15% van het totale energiegebruik van een huishouden voor zijn rekening. Met een kleine, zuinige koelkast is dus veel te besparen.

Kleine koelkast: zo klein mogelijk

Het energielabel lijkt daarbij een handige hulp, maar het label is gebaseerd op het verbruik per liter inhoud. Een grote koelkast kan daardoor zuiniger lijken dan een kleine koelkast, terwijl het absolute verbruik veel hoger ligt. Je hebt dan ook de grootste energiebesparing door altijd een zo klein mogelijke koelkast te kiezen.

Energielabel

Een koelkast met een A++label is ongeveer 30% zuiniger dan een met dezelfde inhoud en een A+label. Wie zijn koelkast met energielabel C vervangt door een kleine koelkast van dezelfde maat met energielabel A++, kan jaarlijks zo’n €38 besparen.

Koelvrieskast of koelkast met aparte vrieskast

Een vrieskist van 200 liter verbruikt zo’n 68 kWh (€15) per jaar minder dan een vrieskast met dezelfde inhoud. Een grote koelvrieskast (koeldeel boven, vriesdeel onder) is bijna 100 kWh (€22) per jaar zuiniger dan een aparte kleine koelkast plus vrieskast, en 31 kWh (€6,80) zuiniger dan een koelkast en vrieskist.











