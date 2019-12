Microsoft Surface Pro 2 met Touch Cover 2

Eerste indruk|De Microsoft Surface Pro 2 bevat een volledige versie van Windows 8 en is daarmee geschikt voor zakelijk gebruik. De Surface Pro 2 probeert een tablet en laptop te combineren. Maar zowel als tablet als laptop stelt hij teleur. De Surface Pro 2 is maar op een paar punten verbeterd, en dat is niet genoeg.

Conclusie: geen echte tablet, matige laptop

De Surface Pro 2 probeert een tablet en laptop te combineren. Maar zowel als tablet als laptop stelt hij teleur. Als laptop komt hij nog het beste tot zijn recht. Als je tenminste de cover met toetsenbord erbij aanschaft. Maar aan die laptopfunctie zijn wel concessies gedaan om hem ook te kunnen gebruiken als tablet.

Als tablet vinden we hem nauwelijks geschikt. Met zijn bijna 1 kg is hij 2 keer zo zwaar als een iPad Air en 1,5 keer zo zwaar als Microsoft's eigen Surface RT2. Na een paar minuten wordt dat toch echt oncomfortabel.

Voor minder geld koop je bijvoorbeeld een goede, lichte ultrabook met Windows 8 en een aanraakscherm. Er zijn ook veel andere alternatieven. Kijk bijvoorbeeld eens naar andere hybride-producten van Sony en Toshiba. Laptops vind je in onze laptop-vergelijker.

Wat is Surface Pro 2?

De Surface Pro 2 is een hybride apparaat. Hij is te gebruiken als tablet en als laptop. Er wordt een pennetje meegeleverd om het scherm te bedienen en optioneel is er een toetsenbordhoes te koop.

Specificaties

Besturingssysteem: Windows 8.1

Windows 8.1 Beeldscherm: 10,6 inch (27 cm)

10,6 inch (27 cm) Pixeldichtheid: 208 ppi (goede scherpte)

208 ppi (goede scherpte) Gewicht: 907 gram

907 gram Afmetingen: 173 x 274 x 13,0 mm

173 x 274 x 13,0 mm Processor: 1,6 GHz (dual-core)

1,6 GHz (dual-core) Opslagcapaciteit : 64/128/256/512 GB + microSD

: 64/128/256/512 GB + microSD Netwerk: wifi

wifi Camera achterkant: 1,2 megapixel (geen autofocus of led-flits)

1,2 megapixel (geen autofocus of led-flits) Camera voorkant: 1,2 megapixel

1,2 megapixel Bijzonderheden: meegeleverde touch pen, geïntegreerde standaard

meegeleverde touch pen, geïntegreerde standaard Prijs: vanaf €889

vanaf €889 Verkrijgbaar vanaf: oktober 2013

Verbeteringen ten opzichte van voorganger

De Surface Pro 2 ziet er hetzelfde uit als zijn voorganger. De behuizing is gelijk, evenals het full-hd-scherm. Meegeleverd zijn weer een pen en dezelfde magnetische oplaadaansluiting. Ook voor deze Surface Pro zijn toetsenborden te koop en het Office-pakket moet je wederom apart aanschaffen.

De Surface Pro 2 is op enkele punten verbeterd ten opzichte van het eerste model. Het zijn zinvolle verbeteringen, maar ze zijn niet genoeg om het een geweldig product te noemen.

Eigenschappen Surface Pro 1

De eerste Surface Pro had goede eigenschappen, zoals al bleek uit de testresultaten van de tablettest én de laptoptest. Bij een kleine groep creatieve gebruikers werd en wordt de Surface Pro zelfs enthousiast ontvangen, vooral omdat de pen nauwkeurig te gebruiken is voor bijvoorbeeld tekenen en fotobewerking.

Maar hij had ook wat minpunten. We schreven afgelopen mei dat hij als tablet te zwaar was, met een te korte accuduur en de pen is snel kwijt te raken, omdat hij niet echt in de behuizing past. Als laptop had hij te weinig opslagruimte, niet genoeg aansluitingen en de erg eenvoudige standaard is misschien bruikbaar voor op een tafel, maar niet voor in de trein of op schoot.

Niet verbeterd: gewicht

De Surface Pro 2 is behoorlijk licht voor een laptop (907 gram), maar veel te zwaar voor een tablet. Om te slagen als laptop en tablet-in-1 moet het gewicht flink omlaag.

Wel verbeterd: korte accuduur

De Surface Pro 2 heeft een langere batterijduur dan zijn voorganger. Hij zou het nu geen 5, maar 9 uur moeten volhouden op 1 acculading. Daarmee lost het een nadeel van de vorige Surface Pro op. Deze tijdswinst komt door een nieuwe chipsset (Intel Haswell). Deze onderdelen verbruiken veel minder energie dan de vorige generatie. Overigens: ook andere laptops profiteren tegenwoordig van deze nieuwe technologie.

Wel verbeterd: Touch Cover 2

Als losse toetsenborden en bescherming voor je scherm biedt Microsoft de Touch Cover 2 (afgebeeld) en de Type Cover 2 met fysieke toetsen. De Touch Cover heeft óók voelbare toetsen en registreert je vingers veel nauwkeuriger dan zijn voorganger. Ook zijn de toetsen nu verlicht.

Het touchpad op de Touch Cover 2 blijft echter behoorlijk klein en daarom geen makkelijk alternatief voor pen of muis. Hier bovenop komt dat de Touch Cover 2 je scherm niet goed beschermt tegen viezigheid, want je krijgt alsnog een vies scherm als je de hem dichtklapt.

Wel verbeterd: opslagruimte

Je kunt de Surface Pro 2 nu ook bestellen met 256 en 512 GB aan opslagcapaciteit. Echte veelgebruikers zijn daarmee gediend, maar moeten wel diep in de buidel tasten, respectievelijk €1289 en €1789. Het blijft een feit dat de Windows-installatie veel ruimte inneemt. Onze 64 GB Surface Pro 2 had na installatie en updates maar 36,5 GB beschikbaar om zelf te gebruiken.

We konden wel extra ruimte vrijmaken door herstelgegevens te verplaatsen naar een USB-stick. Microsoft beloont kopers van een nieuwe Surface Pro 2 wel gedurende 2 jaar met 200 GB aan opslagruimte in hun eigen clouddienst SkyDrive. Al met al zijn de laptopmogelijkheden op dit punt voldoende verbeterd.

Niet verbeterd: aansluitingen

De Surface Pro 2 heeft exact dezelfde aansluitingen als zijn voorganger. Er zit 1 USB3, 1 microSDXC, 1 mini-displayport en 1 headsetaansluiting op. Het is daarmee een ruim uitgeruste tablet of een karig uitgeruste laptop.

Wel verbeterd: kickstand

Net als bij de Surface 2 is de kickstand van de Surface Pro 2 behoorlijk verbeterd. Deze standaard aan de achterzijde kun je nu openklappen op een hoek van 24 graden en 40 graden. Die laatste stand is handig als je hem niet gebruikt op een bureau, maar bijvoorbeeld op schoot. Zo'n geïntegreerde standaard is een fijne functionaliteit.

In de test

De Surface Pro 2 doet mee aan ons testprogramma. Binnenkort vind je in onze productvergelijker alle testresultaten, waaronder zijn prestaties en snelheid en voor welke taken hij zoal geschikt is.