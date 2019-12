Accessoires voor je tablet

Van aanraakpennen tot autohouders. Voor elke tablet is er een divers aanbod van accessoires beschikbaar. Wat is er allemaal en welke accessoires zijn nou echt handig?

Tablethoezen

Verreweg het grootste aanbod van tablet-accessoires bestaat uit hoezen.

Backcovers beschermen alleen de achterkant van je tablet.

beschermen alleen de achterkant van je tablet. Folio’s en bookcases zijn hoezen die zowel de voor- als achterkant beschermen en die je kunt openklappen.

zijn hoezen die zowel de voor- als achterkant beschermen en die je kunt openklappen. Bumpercovers zijn zware hoezen die je tablet volledig verpakken en dus de meeste bescherming bieden.

zijn zware hoezen die je tablet volledig verpakken en dus de meeste bescherming bieden. Ook zijn er hoezen, zoals de bekende Smart Cover voor de iPad, die alleen het scherm afdekken.

Er zijn hoezen die je als steun gebruikt zodat je je tablet bedient zonder hem vast te houden. Ook zijn er folio's met een toetsenbord, zodat je makkelijk kunt typen.

Veel fabrikanten maken hoezen voor specifieke tablets, maar er zijn ook universele hoezen. Die passen vaak prima om je tablet, maar uitsparingen voor de fysieke knoppen zitten lang niet altijd op de juiste plek.

Schermfolie (screen protectors)

Schermfolie heeft een beschermingsfunctie. Ze zijn speciaal bedoeld tegen krassen of de reflectie van de zon. Je kunt je tablet gewoon blijven gebruiken, maar het werkt wel iets minder fijn dan een scherm zonder schermfolie. Bovendien is het lastig om het netjes op het scherm te plakken.

Extra functionaliteit

Toetsenborden

Met een toetsenbord kun je veel sneller typen dan met het virtuele toetsenbord en hij is minder foutgevoelig. Vrijwel alle tablettoetsenborden werken met bluetooth. Sommige toetsenborden hebben zelfs een extra accu voor je tablet. Let op dat de indeling van de toetsen soms verschillend is en de functietoetsen anders zijn.

Voor enkele tablets is een (optioneel) toetsenbord beschikbaar van dezelfde fabrikant, zoals de Type Cover bij de Microsoft Surface Pro en de Smart Keyboard bij de Apple iPad Pro. Typen met een laptop of desktop blijft prettiger.

Kabels en stekkers

Het verbinden van je tablet met andere, niet draadloze apparaten, is vaak beperkt. Over het algemeen hebben Android- en Windows-tablets meer aansluitmogelijkheden dan iPads (iPadOS). Als je bijvoorbeeld met een iPad het beeld wilt uitbreiden naar een externe monitor (die geen Airplay ondersteunt) dan heb je hiervoor een hdmi-aansluiting nodig, en die ontbreekt op de iPad.

Je kunt wel een verloopstekker aanschaffen (zoals een hdmi-connector) waarmee je ook je iPad kunt verbinden met externe apparaten. Zo maak je onder andere gebruik van hdmi, sd-kaartlezers (bij de iPad alleen te verbinden met je camera) en usb. Deze verloopstekkers zijn wel behoorlijk prijzig. Een lightning naar hdmi-stekker kost zo'n €55.

Tablethouders

Tablethouders zijn bedoeld om je handen vrij te houden als je je tablet gebruikt. Je zet de tablet neer en kunt wat meer andere dingen doen tussendoor. Handig als je bijvoorbeeld aan het koken bent en een recept wilt aflezen van je tablet.

Veel houders zijn gemaakt van flexibele materialen en kun je in allerlei standen en posities plaatsen.

Met sommigen kun je de tablet op ooghoogte gebruiken. Aan tafel of aan een bureau is dit comfortabel en ergonomisch.

Dan zijn er nog docks, of docking stations. Dit zijn houders met extra aansluitingen en soms ook een extra accu.

Aanraakpennen

Met een aanraakpen (stylus) bedien je gemakkelijk het aanraakscherm. Het is daarnaast een stuk nauwkeuriger dan je vinger.

Er zijn pennen bedoeld voor handgeschreven teksten.

Er zijn pennen gespecialiseerd voor het tekenen en schetsen.

Je herkent aan het aanraakgedeelte waar je de pen voor kunt gebruiken. Dit varieert van heel fijn naar heel grof. Veel aanraakpennen zijn ook drukgevoelig. Ze detecteren hoe hard je op het scherm drukt en vertalen dat in de dikte van de lijn. Met sommige tablets wordt een aanraakpen meegeleverd. Bekende voorbeelden zijn de Apple Pencil voor de iPad en de Surface Pen voor de Microsoft Surface-tablets.

Geheugenkaarten

De meeste tablets hebben een opslagcapaciteit van 16 of 32 GB. Wie films wil kijken, heeft daar echter zelden genoeg aan. Veel tablets hebben een ingang voor microsd-kaarten, zodat je de opslagcapaciteit kunt uitbreiden tot maximaal 128 GB of 256 GB. Populaire tablets zonder sd-kaarthouder zijn de iPads. Let daarnaast op dat je lang niet altijd apps op een sd-kaart kunt installeren.

Usb-sticks en externe harde schijven

Heb je een tablet zonder sd-kaarthouder? Kijk dan of je tablet usb-on-the-go (otg) ondersteunt en een otg-kabel heeft om hem te verbinden met een usb-stick. Vaak wordt zo’n kabel meegeleverd. Op een usb-on-the-go aansluiting kun je usb-sticks maar ook externe harde schijven op aansluiten.

Veel Windows-tablets, zoals de Surface van Microsoft, hebben standaard al een geschikte (full size) usb-ingang.

Apple iPads hebben geen usb-aansluiting, maar via een usb-stick die werkt op de lightning-poort kun je toch de opslag van je iPad uitbreiden. Op de iPad 3 en ouder werkt dit helaas niet, die hebben geen lightning-aansluiting.

Er zijn ook draadloze harde schijven die je via wifi kunt verbinden met je tablet. In dat geval heb je helemaal geen kabel meer nodig.

Voor onderweg

Draagbare accu / powerbank

Als je af en toe een lange vliegreis maakt, is de kans klein dat je tablet het redt op 1 acculading. Een draagbare accu (powerbank of battery pack) is dan handig om bij je te hebben. Ze zijn makkelijk mee te nemen omdat ze vaak niet veel groter zijn dan een smartphone. Let wel op of jouw tablet geschikt is. Draagbare accu's zijn niet allemaal hetzelfde en verschillen in:

capaciteit (weergegeven in mAh)

soorten

aantal aansluitingen en voltage

Autohouders

Met een autohouder maak je je tablet vast aan de hoofdsteun van de passagiersstoel. Zo kijken je kinderen makkelijk naar een film tijdens het rijden. Sommige houders kun je alleen gebruiken met een specifieke tablet en andere zijn universeel.

Kijk vooral bij universele houders dat ze uitsparingen hebben op de juiste plekken of in ieder geval niet het gebruik van de fysieke knoppen op je tablet belemmeren. Enkele houders zijn draaibaar: hiermee kun je je tablet gebruiken in de portret- en de landschapsmodus.

Houders voor navigatie

Dankzij hun grote schermen zijn tablets (met een gps sensor) prima te gebruiken als navigatiesystemen. Net als je smartphone kun je ook je tablet bevestigen aan je voorruit, dashboard of middenconsole zodat je tijdens het rijden het scherm kunt aflezen.

Een actieve houder heeft een aansluiting zodat je hem vanuit de houder kunt opladen.

Een passieve houder houdt alleen de tablet vast.

Niet alle houders worden geleverd met een bevestigingsmechanisme. Deze moet je dan apart aanschaffen.

Laders

Als je alleen een oplaadpunt nodig hebt, kun je prima uit de voeten met een losse usb-autolader. Deze laders lijken veel op die voor smartphones en gebruik je in combinatie met de sigarettenaansteker of usb-aansluiting in je auto.

