Acer Aspire 3 A315-51-5332

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Electronic Partner is de winkel waar we eind januari 2018 deze Acer Aspire 3 A315-51-37MH hebben gekocht voor 619 euro. Deze laptop heeft een vlotte i5 processor aan boord. De opslag is met 128 GB ssd op het eerste oog karig, maar de 500 GB harde schijf zorgt ervoor dat uw fotoverzameling of andere grote bestanden toch mee kunnen. De accu werktijd is zo'n 5 uur en dat is niet meer dan redelijk. Het werkgeheugen kun je uitbreiden van 4GB tot 8GB en hiervoor hoef je niet de hele laptop te openen, maar enkel zijn eigen klepje.