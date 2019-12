Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De 17,3 inch grote Acer Aspire 5 A517-51-35FM hebben we begin mei 2018 voor 599 euro gekocht bij MediaMarkt. De laptop was toen nergens anders beschikbaar. Deze laptop heeft een vlotte i3-processor aan boord. De ssd is 256 GB voldoende groot en zorgt voor betere prestaties. Het 17 inch scherm valt een beetje tegen en de resolutie ook (1600 bij 900 beeldpunten). Verder heeft deze laptop nog een dvd-brander aan boord, leuk, dat komt niet zoveel meer voor. De accuwerktijd is 8,5 uur en dat is voor zo'n forse laptop met een 17,3 inch scherm erg goed. Om onderdelen te vervangen moet je 18 schroefjes loshalen en de onderkant lostrekken. Dan zie je dat het werkgeheugen is vastgesoldeerd (maar wel uitbreidbaar is tot maximaal 12 GB). Wifi-chip, opslag en accu zijn wel vervangbaar.