Acer Aspire E1-470P-33214G50Mnkk

Laptops met een 14 inch-scherm worden steeds populairder. Net even kleiner, maar wel met een scherm dat groot genoeg is om comfortabel mee te werken. Het scherm is een aanraakscherm, handig bij gebruik met het meegeleverde Windows 8.1. De prestaties zijn redelijk en daardoor geschikt voor algemeen gebruik. MVoor het overige weet hij niet echt op te vallen, we hadden meer verwacht van de werkduur op de accu, want dit model heeft een extra zuinige processor aan boord. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,