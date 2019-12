Acer Aspire ES1-512-C162

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Simpele laptop met een 15,6 inch scherm. De processor die in dit model is toegepast is een hele langzame Intel Celeron. Mogelijk zelfs trager dan veel oudere laptops. De harde schijf is 500 GB groot en dat is voldoende voor veel bestanden. Opvallend is dat Acer een aantal aansluitingen niet aan de zijkant, maar aan de achterkant heeft geplaatst. Pluspunt is de vrij goede werktijd op de accu: 6,5 uur. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,