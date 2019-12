Acer Aspire V3-372-P1HR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Redelijk lichte laptop met een prettig formaat. Hij is daardoor makkelijk mee te nemen. De Pentium processor zorgt voor redelijke prestaties. De SSD is weliswaar klein, maar maakt deze laptop best vlot. De acccuwerktijd is met ruim 9 uur erg goed. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,