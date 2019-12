Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De 17,3 inch Asus VivoBook F705UA-BX674T hebben we halverwege februari 2019 gekocht bij MediaMarkt voor 599 euro. De laptop is exclusief verkrijgbaar bij MediaMarkt en lag op het moment van inkopen in nagenoeg elke vestiging. De VivoBook weegt voor zijn formaat niet veel, namelijk 2,19 kilo. De processor is vlot en snel genoeg voor wie niet al te veeleisend is. De opslagcapaciteit is 1128 GB groot door de combinatie van een ssd en een traditionele harde schijf. De kwaliteit van het scherm kan beter en de accuwerktijd is zo'n 6,5 uur en dat is redelijk. Jammer genoeg kun je het werkgeheugen en de wifi-module niet vervangen, want die zijn vastgesoldeerd.