Asus VivoBook R753UQ-T4445T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze VivoBook kochten we halverwege april 2018 voor 899 euro bij MediaMarkt. Op papier lijkt deze 17-inch laptop van Asus behoorlijk krachtig, dankzij de Intel Core i7-processor en Nvidia Geforce grafische kaart. Wie verder kijkt ziet echter dat Asus verouderde onderdelen in deze laptop heeft gebouwd. De processor is een zuinige dualcore en is niet geschikt voor intensief gebruik en de 940MX-videokaart van Nvidia is te traag om echt mee te gamen. Wel heeft de laptop zowel een HDD als een SSD waardoor je ruim voldoende opslagruimte tot je beschikking hebt. De acuduur is met iets meer dan 6 uur net voldoende. Al met al is de laptop nog altijd snel genoeg voor de meeste gebruikers maar behoorlijk prijzig voor de prestaties die hij biedt.