Asus VivoBook X207NA-FD102T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze kleine 11-inch Asus VivoBook is erg goedkoop, maar daar zijn de prestaties dan ook naar. Zo heeft hij een langzame Intel Celeron-processor, slechts 2GB werkgeheugen en een beperkte oplsagruimte (flashopslag) van slechts 32GB, waarvan je bovendien maar 12GB overhoudt voor je eigen bestanden. Dat is voor vrijwel elke gebruiker te weinig. Pluspunten zijn er ook: zo is hij erg licht met een gewicht van 1 kg en heeft hij een goede accuduur van zo'n 10 uur. Ook beschikt hij over een moderne 802.11ac wifi-adapter, wat nog altijd opvallend is voor een laptop van €200. Wij kochten hem begin april voor deze prijs in bij bol.com.