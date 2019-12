Dell Vostro 3568 (H03XT)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Dell heeft een zakelijke uitstraling en is ook best geschikt voor kantoorgebruik. Zo heeft hij nog een vaste internetaansluiting (ethernet), een vga-poort voor bijvoorbeeld een beamer en een ingebouwde dvd-brander. Ook de prestaties van de laptop zijn ruim voldoende voor doorsnee zakelijk gebruik, dankzij de Intel Core i5-processor, 8 GB werkgeheugen en 256 GB SSD. Een lichtgewicht is het niet, met een gewicht van 2,24 kilo. De Accuduur is ruim 7 uur: dat is een redelijke score.