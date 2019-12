Dell Vostro 5471 (PJ1PN)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop van Dell is voor de zakelijke markt bedoeld. Om die reden is hij voorzien van Windows 10 Pro in plaats van de Home-versie. De Intel Core i5-processor is voorzien van vier cores en daardoor behoorlijk snel. De 256 GB ssd is voldoende voor wie geen hele grote programma's of bestandenverzamelingen heeft. Hij werkt 7,5 uur op een acculading. Het scherm heeft een prettige matte afwerking en goede inkijkhoeken maar een lage maximum felle stand. We hebben deze Dell Vostro voor €724,79 gekocht bij Paradigit.