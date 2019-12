Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HKC Y11CC hebben we begin maart 2018 voor slechts 195 euro aangeschaft bij HKC Europe BV via Bol.com. De kleine 11,6 inch 2-in-1 laptop heeft een langzame Atom-processor die zorgt voor de aandrijving. Er is nauwelijks opslag aan boord. De accuwerktijd van vijf uur maakt ons niet enthousiast. Wifi is slecht tot matig, de andere twee HKC-laptops die we deze maand hebben getest presteerden wat wifi en prestaties betreft net wat beter. Opslag, werkgeheugen en wifi-chip zijn niet te vervangen, ze zitten vastgesoldeerd. De accu is wel vervangbaar. De stroomnetadapter heeft een Engelse aansluiting. Via het meegeleverde verloopstuk gebruik je hem zonder problemen in Nederland. Wel jammer dat het verloopstuk lelijk is vastgeplakt, dat hadden we liever los gezien. Je kunt het scherm ook los als tablet gebruiken, dan is het gewicht net wat hoger dan een halve kilo. Bekijk de afbeeldingen.