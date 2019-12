HP 14-bp085nd (2PX50EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop is met een gewicht van 1,51 kilo behoorlijk licht. Hij heeft een Core i3-processor aan boord, die is vlot genoeg voor de meeste taken. De 256 GB grote SSD zorgt daarnaast voor korte opstart- en laadtijden. De plastic behuizing voelt minder luxe aan en de wifi-snelheid valt tegen. De werktijd op de accu is redelijk: ongeveer zeven uur. De HP 14-bp085nd is voor 599 euro ingekocht bij MediaMarkt, op 15 november 2017. Daar is hij exclusief verkrijgbaar.