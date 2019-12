HP 15-bs070nd (2HR06EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een lichte laptop (1,8 kilo) met een Intel Celeron processor en een SSD. Hij start snel op, maar voor de meeste taken is hij net te langzaam om prettig te werken. Ook de WiFi-snelheid van deze laptop valt tegen. De batterijduur is beter: Hij houdt het zo'n acht uur vol op een accu. De HP 15-bs070nd hebben we voor 369 euro gekocht bij Bol. Dit gebeurde op 15 november 2017 en de laptop was op dat moment nergens anders te koop.