HP 15-bs182nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van HP heeft een vlotte quadcore i5-processor van Intel maar een erg kleine SSD van 128 GB. Dat is weinig opslagruimte en raakt in de praktijk snel vol. Helaas heeft de laptop daarnaast een verouderde en trage wifi-adapter, waardoor draadloos internetten hiermee geen pretje is. Zijn accuduur is met iets meer dan 6 uur net voldoende. Een pluspunt van de laptop is wel dat je de accu eenvoudig kunt vervangen via een kliksysteem aan de onderkant. We kochten deze laptop begin april bij Media Markt, voor €500.