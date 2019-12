Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-bs191nd hebben we begin juni 2018 aangeschaft bij Coolblue voor 449 euro. Volgens de website van Coolblue hoort de laptop bij de 10 best verkochte modellen. De laptop heeft een i3-processor van een oude generatie aan boord. Die is langzamer dan de nieuwere modellen, maar net snel genoeg voor eenvoudig werk. De opslagruimte is met 128 GB niet erg ruim. Deze laptop is op veel punten nét goed genoeg, maar de beperkingen kun je merken. De wifi-adapter is niet van de nieuwste generatie. De accuwerktijd is redelijk met net geen zes uur. De accu is wel eenvoudig te vervangen, zonder de laptop te openen. Voor het vervangen van andere onderdelen zoals wifi-module, opslag en werkgeheugen moet de laptop worden opengeschroeft (10 schroefjes) en opengewrikt.