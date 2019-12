HP 15-r063nd (J6Y93EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De processor van dit model is wat al wat ouder, maar dat zie je niet direct terug in de prestaties. Het is een laptop met redelijke specificaties en presatiaties. Maar hij weet eigenlijk op geen enkel vlak echt op te vallen met zijn Core i3, 500 GB harde schijf en dvd-brander. Het scherm is een standaard 15,6 inch exemplaar, glimmend en 1366x768 resolutie.