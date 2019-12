Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy x2 12-g055nd hebben we geleend van HP. De laptop is eind augustus 2018 verkrijgbaar bij o.a. BCC, Informatique en Bol.com voor 1299 euro. Het is een laptop en een tablet in één. Er is een trage variant van de i5-processor ingebouwd. Deze chip is veel trager dan de nieuwere modellen die in veel andere laptops worden toegepast. De opslag is 256 GB groot en dat is net voldoende ruimte. De accuwerktijd is ruim elf uur en dat is erg goed. Een pen wordt meegeleverd, inclusief keyboard is het gewicht maar 1,25 kilo. Dankzij de passieve koeling is deze laptop heel stil. Het scherm van dit model is bijzonder nauwkeurig, wat een pre is voor mensen die foto's bewerken. Het is ons niet gelukt om de laptop te openen, hierdoor ben je op de fabrikant of dealer aangewezen als bijvoorbeeld de accu moet worden vervangen.