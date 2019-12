Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Envy x360 15-bp191nd hebben we halverwege mei 2018 voor 799 euro gekocht bij Coolblue. De laptop was toen nergens anders leverbaar. Het is een vrij grote omklaplaptop met een vlotte i5-processor. Voor een omklaplaptop is hij met zijn 15 inch scherm aan de grote kant. De opslag is 256 GB groot. De accuwerktijd is nog geen zes uur en dat is niet echt goed. De onderkant van de laptop kun je lostrekken na het verwijderen van slechts 6 schroeven. Daarna kun je accu, opslag, wifi-module en geheugen vervangen. Het werkgeheugen is uit te breiden van 8 naar 16 GB.