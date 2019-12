HP Pavilion 11-e000ed (E3Z77EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Degelijk uitgevoerde mini laptop met een aanraakscherm. De afwerking met onder andere aluminium doet luxe aan en ook de 500 GB harde schijf is een pre. De netwerkaansluitingen vallen tegen (100 Mbit vast, trage WiFi), maar wat vooral opvalt is de processor. In negatief opzicht: deze processor is heel erg traag. Trager dan de gemiddelde netbook van een paar jaar geleden. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,