HP Pavilion G 15-dk1955nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het gewicht van deze 15,6-inch laptop is 2,28 kilo. Hij heeft een opslagcapaciteit van 256 GB, dat is voor de meeste mensen voldoende. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Onder de motorkap vinden we een Intel Core i5 10300H. Dat is een #onbekende_snelheidinschaling_CPU chip. Deze laptop is volledig getest volgens ons uitgebreide testprogramma. Wil je weten hoe hij presteert? Log in of word lid.