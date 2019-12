Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Waarschuwing! Deze HP Pavilion x360 13-u110nd (Z5E28EA) heeft mogelijk een brand- en verbrandgevaarlijke accu. Lees ons nieuwsbericht op consumentenbond.nl/laptop/hp-roept-accus-terug-vanwege-brand--en-verbrandingsgevaar. De HP Pavilion x360 13-u110nd (Z5E28EA) is halverwege juli 2017 ingekocht bij Bol.com tijdens de HP-actie. Op dat moment was de laptop ook verkrijgbaar bij BCC, Expert, MediaMarkt, Paradigit en Wehkamp. Het is een vlotte laptop met een Core i5-processor. Het 13 inch grote scherm maakt hem lekker compact om mee te nemen. Een minpunt is de slechts 128 GB grote SSD. Daarmee kom je snel in ruimtenood. Hij werkt ongeveer acht uur op een acculading. De accu, de SSD, het werkgeheugen en de wifi-module zijn benaderbaar. Hiervoor verwijder je de onderplaat die vast zit met 15 schroeven.