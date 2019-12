Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op 2 februari kochten we de Lenovo IdeaPad 320-17IKB (80XM002BMH) bij Electroworld voor 801 euro en 60 cent. De laptop heeft een dual-core i5-processor aan boord. Tegenwoordig zijn er ook modellen met een snellere quad-core aan boord. De Lenovo beschikt over 8 GB geheugen en dat maakt de laptop vlotter bij het werken met meerdere programma's. De opslagruimte is 128 GB en dat is al gauw in de praktijk te beperkt. De accuwerktijd valt met zo'n vijf uur tegen. Zowel de accu, het werkgeheugen, opslag en de wifi-chip zijn vervangbaar. Maar hiervoor moet je maar liefst 17 schroeven verwijderen en de kap lostrekken.