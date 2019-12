Lenovo IdeaPad S130-11IGM (81J100A5MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 11,6 inch laptop is erg klein en weegt maar 1,1 kilo. Dat maakt hem heel draagbaar. De beperkte prestaties van de Pentium-processor maken hem alleen geschikt voor lichte en eenvoudige taken. Het liefst met één programma tegelijk vanwege de krappe 4 GB werkgeheugen. De opslag is met 128 GB aan de krappe kant. Je bent daardoor al snel aangewezen op een externe schijf of usb-stick om je bestanden op te slaan. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.