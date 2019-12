Lenovo Yoga 520-14IKB (80X800WMMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Yoga 520-14IKB kochten we eind februari in bij Coolblue voor 649 euro. Coolblue promoot deze Yoga als studentenlaptop. De laptop heeft een omklapscherm en i3-processor aan boord en die is snel genoeg voor standaard werk. De 256 GB ssd is voor de meeste mensen net groot genoeg. De accuduur haalt ruim 6,5 uur. Redelijk. Helaas is ook dit model van een niet zo best scherm voorzien.