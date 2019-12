Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E2215T (30021299) os een mini laptop met een 'omdraaischerm'. Hij weegt slechts 1,18 kg. Het keyboard vraagt vanwege de kleine toetsen gewenning. In tegenstelling tot andere uitvoeringen van deze laptop biedt dit exemplaar 64 GB opslag en dat zorgt voor net iets meer ruimte voor je bestanden en programma's. Al is dit nog steeds erg weinig. Opvallend aan het toetsenbord: De delete-toets is verwerkt in de F10-toets. En hij heeft twee zeer kleine toetsen naast de enter-toets. Hierop staan "| \" en "{ ]". Deze laptop heeft 1 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,