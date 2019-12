Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya E2215T (30021436) is klein en compact. Handig, dankzij het scherm dat je kunt omklappen. Zo kun je hem ook als tent op tafel zetten of als dikke tablet gebruiken. De specificaties zijn van minimum niveau: trage processor en heel weinig opslag. Dat laatste is niet erg praktisch. Je moet al snel uitwijken naar een externe schijf, geheugenstick of geheugenkaartje. Opvallend aan het toetsenbord: De delete-toets is verwerkt in de F10-toets. En hij heeft twee zeer kleine toetsen naast de enter-toets. Hierop staan "| \" en "{ ]". Deze laptop heeft 1,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,