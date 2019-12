Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Book 2 (HNS-00012) hebben we geleend van fabrikant Microsoft. Hij lijkt behoorlijk veel op de eerder door ons geteste en wel ingekochte Surface Book 2 (HN4-00007). Het HNS-00012-model kost op 29 juni 2018 rond de 2600 euro. Wat erg prijzig is voor een laptop. Het is wel te merken dat we te maken hebben met een luxe laptop met een afneembaar scherm. De prestaties zijn uitstekend en je kunt er dankzij de GTX 1060 grafische kaart ook nog best mee gamen. De opslagcapaciteit is 256 GB en dat is net aan voldoende, voor deze prijs had 512 GB beter gepast. Met ruim zeven uur is de accuwerktijd prima. Let wel op dat de laptop totaal niet zelf te repareren valt. We konden hem niet open maken. Voor reparaties ben je aangewezen op Microsoft of een goede dealer.