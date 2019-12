Samsung Ativ Book 7 NP730U3E-K01NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lichte (1,45 kg), slanke Ultrabook met een snelle 128 GB grote SSD aan boord en een Intel Core i5. Dat maakt dit een vlotte computer. Geen aanraakscherm, maar binnen dezelfde serie is ook een model verkrijgbaar met grafische processor en aanraakscherm (Ativ Book 7 NP740U3E). Die is uiteraard duurder. Pluspunt van dit model is het prima scherm: Full HD met een uitstekende kijkhoek, daarnaast is het een mat scherm en dat maakt het werken met deze laptop zeer prettig. De WiFi is uitstekend (2,4 en 5 GHz) en snel, ondanks dat het een Ultrabook is, zijn bijna alle aansluitingen aanwezig, behalve VGA. Die aansluiting is wel ingebouwd, maar daar is een los kabeltje voor nodig, dat Samsung helaas niet meelevert. De werktijd van deze laptop is met bijna 8 uur erg goed. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,