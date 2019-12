Sony Vaio SVF-1421C4EB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Compacte laptop. Het 14 inch scherm en het gewicht van 2,08 kilo maken hem relatief draagbaar, maar het nadeel van dit model is de tegenvallende werktijd op de accu. Zelfs als we het rustig aan doen is de accu al na zo'n 4 uur leeg. Deze laptop heeft een aanraakscherm en valt ook op vanwege de ingebouwde NFC waarmee zonder veel gedoe draadloze verbinding opgebouwd kan worden met bijvoorbeeld een Bluetooth speaker en andere apparatuur. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,