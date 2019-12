Toshiba Satellite Z30t-A-111

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kleine laptop met een laag gewicht. Bijzonder is het matte 13,3 inch mat afgewerkte aanraakscherm. De meeste touchscreens glimmen. Een mat scherm is prettig want dan heeft u geen last van hinderlijke schitteringen in het scherm. Verder heeft dit model een 500 GB SSD aan boord, dat maakt de totale computer heel erg snel.