Wat is een laptop of notebook?

Een notebook of laptop (de termen betekenen tegenwoordig hetzelfde) is een draagbare computer. Lange tijd betekende die draagbaarheid, dat laptops duidelijk langzamer waren dan desktops (bureaucomputers).

Inmiddels is dat nauwelijks meer het geval. Laptops zijn snel genoeg om alle gangbare programma's te draaien. Wel biedt een bureaumodel meer computerkracht-per-euro dan een notebook en ook is het uitbreiden of verbeteren van zo'n pc-in-een-kast eenvoudiger en goedkoper.

Kenmerkend aan een notebook is dat alle onderdelen in 1 apparaat zitten: de eigenlijke computer, het beeldscherm, het toetsenbord en de muis(vervanger). Daarnaast heeft een notebook altijd een accu, waardoor je ook onderweg met je notebook kunt blijven werken.

Er zijn allerlei manieren om het enorme aanbod aan laptops in te delen. Een praktisch onderscheid is als volgt: netbooks, multimedia modellen, desktopvervangers en zogenaamde ultraportables. Hieronder bespreken we deze categorieën kort.

Multimedia notebooks

Het gros van de notebooks valt in deze categorie. Modellen met redelijke tot zeer goede prestaties, een gewicht rond de 2,5 kilo, een beeldschermdiagonaal van 15,6 inch en een breedbeeldscherm met 1366x768 beeldpunten of, bij luxere modellen, 1920 x1080 beeldpunten. Deze notebooks zijn geschikt voor alle gangbare toepassingen. In het algemeen geldt: duurdere modellen zijn sneller.

Desktopvervangers

Tegenwoordig is het merendeel van de verkochte computers een notebook, dus feitelijk zijn álle notebooks desktopvervangers. Met deze klasse doelen we echter op notebooks die de typische elementen van een bureaucomputer deels of allemaal bevatten. Zoals een groot scherm van 17,3 inch diagonaal of nog groter, met 1600 x 900 of meer beeldpunten. Maar ook met zwaardere processors met soms zelfs vier rekenkernen. Deze klasse weegt duidelijk meer dan standaard notebooks en kan niet echt meer als 'draagbaar' beschouwd worden, met een gewicht van ruim 3 kilo tot boven de 5 kilo.

Ultraportables

Deze zeer draagbare modellen hebben doorgaans een kleinere beeldschermdiagonaal van 14 inch of minder. Met name 13,3 en 12,1 inch komen veel voor. Deze notebooks wegen 2 kilo of minder. Ook Ultrabooks vallen in deze klasse. Ultraportables zijn relatief duur en de prestaties zijn wat minder dan die van grotere modellen, maar daar staat een stuk lager gewicht en veelal betere accuduur tegenover.

Convertibles

De scheidslijn tussen laptops en tablets is inmiddels sterk vervaagd. Veel laptops hebben een aanraakscherm en 11 inch ultrabooks zijn niet veel groter dan een eerste generatie iPad. Bovendien is er een groot scala aan producten die zowel als laptop als als tablet kunnen fungeren. Die noemen we convertibles, maar ze worden ook wel aangeduid als ‘hybride’ of ‘2-in-1’.

