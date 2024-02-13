Matras online kopen
Is een matras online kopen een goed idee? Je kunt vaak proefslapen, maar de voorwaarden zijn niet altijd goed.
Is een matras online kopen een goed idee? Je kunt vaak proefslapen, maar de voorwaarden zijn niet altijd goed.
Bijna alle matrassen hebben een vulling die is opgebouwd uit meerdere lagen van verschillende materialen. Zoals pocketveren, koudschuim en traagschuim.
Ga je een matras kopen? Dan moet je ook kiezen voor een maat.
Beddenverkopers vertellen graag hoe belangrijk de bedbodem is voor een goede nachtrust. Maar dit blijkt helemaal niet veel uit te maken.
Een matras kan rugklachten verminderen of voorkomen. Zo doe je dat.
Heb je snel last hebt van huisstofmijt of vocht? Dan heb je een matras nodig dat je goed kunt schoonhouden. Hoe voorkom je mijten en schimmels in je matras?
Wat zegt de prijs van een matras nou eigenlijk? Wij testen matrassen van €100 tot €2000. Is een duurder matras altijd beter?
Matrassen worden soms verkocht als 'duurzaam'. Maar wat betekent dat precies? Wij leggen uit waar je op kunt letten bij het kiezen voor een duurzaam matras.
Hoofdkussens zijn te koop in veel soorten en maten. De prijzen verschillen van een tientje tot honderden euro's.
Een topmatras is niets anders dan een dun matras op een dik matras. Met een goed gewoon matras heb je geen topmatras of topper nodig.
Wij testen doorlopend matrassen en boxsprings van verschillende merken. We meten en beoordelen onder andere lichaamsondersteuning, comfort en levensduur.
Matrassenfabrikant Emma Sleep gaat klanten beter helpen en ze compenseren voor lange levertijden. Dat belooft het bedrijf aan de Consumentenbond, die Emma Sleep had aangesproken na een grote hoeveelheid klachten.