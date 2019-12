Chupa Chups verslikt zich in lolly

RCC: Daphne Deckers had niet in commercial mogen optreden

De Reclame Code Commissie vindt de tv-reclame waarin Daphne Deckers lollies van Chupa Chups aanprijst misleidend. Ten onrechte wordt volgens de commissie de indruk gewekt dat de lollies gezond zijn. Bovendien maakt de adverteerder misbruik van het gezag dat bekende Nederlander Daphne Deckers geniet als deskundige moeder. De Consumentenbond had bij de Reclame Code Commissie bezwaar tegen de commercial ingediend.

De Consumentenbond maakte bezwaar tegen het feit dat in de commercial de indruk wordt gewekt dat Chupa Chups te vergelijken zijn met fruit. Bovendien wordt benadrukt dat de lollies nul procent vet bevatten, waarmee eveneens een gezonde indruk wordt gewekt. De lollies bevatten echter meer dan 80% suiker en bovendien slechts drie procent vruchtenpulp. Een ander groot bezwaar dat de bond met deze commercial heeft is dat de lollies worden aangeprezen als fruit door bekende Nederlander Daphne Deckers. Zij profileert zich in Nederland als deskundige moeder met onder meer artikelen en boeken over opvoeding.

De Reclame Code Commissie is het eens met de Consumentenbond. In zijn motivatie schrijft de commissie onder meer dat de reclame misleidend is omdat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de lollies gezond zijn. Letterlijk stelt de commissie: “Doordat met zoveel nadruk en herhaald wordt gewezen op de toevoeging van vruchtvlees en het ontbreken van vet, wordt tevens een relatie gelegd tussen de consumptie van zoetwaren en gezondheid.” Daarnaast vindt de commissie dat de tv-reclame kinderen misleidt over de eigenschappen van de lollies.

Over het optreden van Daphne Deckers oordeelt de commissie: “De Reclame Code verbiedt adverteerders personen, die krachtens hun deelname aan etherprogramma’s geacht kunnen worden gezag respectievelijk vertrouwen te genieten bij bepaalde publieksgroepen in reclame op radio en tv op te laten treden. De adverteerder – Chupa Chups – heeft dit gezag van Daphne Deckers onvoldoende weersproken.”

De Consumentenbond is erg tevreden over de uitspraak van de Reclame Code Commissie. In zijn campagne Bond kiest gezond pleit de Consumentenbond voor een verbod van reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen. Ook strijdt de bond voor een verbod op gezondheidsclaims op ongezonde producten.

In de nabije toekomst zal de bond vaker zijn vizier richten op radio en tv-reclames waarin bekende Nederlanders misbruik maken van het vertrouwen dat een groot deel van het publiek in hen stelt.

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl