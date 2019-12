De best gewaardeerde smartphonemerken

Meest geliefde smartphonemerken

De smartphonemerken met de hoogste merktevredenheid zijn Apple, Motorola, Samsung en Huawei. Dit zijn ook de bestverkopende merken van Nederland. Apple scoort een indrukwekkende 9 op merktevredenheid. De andere merken vormen de subtop met respectievelijk een 8,1, een 8,0 en een 7,9.

De keuze voor Apple of Samsung wordt vooral gemaakt vanwege eerdere ervaringen of vanwege de goede naam van deze merken. Kopers van Huawei- en Motorolasmartphones noemen een goede prijs-kwaliteitverhouding veel vaker als reden voor hun aanschaf. Net als LG- en Nokia-klanten.

Beste prijs-kwaliteitverhouding

De prijs-kwaliteitverhouding van smartphones wordt over het algemeen gunstig genoemd, behalve bij Apple. Net iets minder dan de helft van de ondervraagden vindt dat een Apple iPhone een gunstige prijs-kwaliteitverhouding heeft. Bij Motorola is dat voor 9 van de 10 gebruikers het geval.

Prestaties en gebruiksgemak per smartphonemerk

Alleen Apple iPhone-gebruikers zijn met een ruime meerderheid zéér tevreden over de prestaties en het gebruiksgemak van hun smartphone. Ook de prestaties van Motorolatelefoons vallen in de smaak.

Huawei heeft de minste 'zeer tevreden gebruikers', als het gaat om het gebruiksgemak. Dat scheelt niet veel met LG. Dat scoort bijna hetzelfde op gebruiksgemak en heeft de minste 'zeer tevreden gebruikers' als het gaat om smartphoneprestaties.

Mankementen bij smartphones

Één op de 10 gebruikers heeft weleens defecten of mankementen aan zijn smartphone gehad.

In ruim een kwart van de gevallen gaat het om het aanraakscherm. Dat is gebroken of gebarsten, geeft het beeld niet goed weer of registreert aanrakingen niet.

Eén op de 4 problemen heeft te maken met de batterij van de smartphone.

Het aansluitpunt voor de oplaad-/datakabel staat met ruime afstand op de derde plaats van meestvoorkomende mankementen.

Smartphones van Apple-, Nokia- of Sony zijn bijna 2 keer zo vaak defect dan toestellen van Huawei- of Motorola.

Slechts een derde van de reparaties viel onder de garantie. Voor smartphonereparaties buiten de garantie betaal je gemiddeld €119.

Smartphones worden vooral vervangen omdat ze technisch verouderd zijn. Niet omdat ze defect zijn. Gemiddeld gebruiken mensen hun smartphone 3,5 jaar voor ze een nieuwe aanschaffen.

Weer hetzelfde smartphonemerk?

De helft van alle ondervraagden met een Samsung wil de volgende keer zeker weer een smartphone van dat merk. Apple-klanten zijn nog enthousiaster. Maar liefst 8 van de 10 gebruikers wil zeker weer een iPhone. LG soort opvallend slecht. Slechts 1 van de 10 gebruikers wil de volgende keer weer een mobieltje van de Koreaanse fabrikant.

Over het onderzoek

De uitkomsten zijn een algemeen oordeel op basis van een enquête onder 3600 mensen in 2017. Voor sommige merken vonden we te weinig gebruikers en ontbreekt het oordeel.

De uitspraken over merken gaan niet over specifieke modellen. En de uitkomsten van dit onderzoek gelden niet voor alle modellen van een bepaald merk. De verschillen tussen de apparaten van een merk kunnen groot zijn. Ook de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, speelt een rol in de ervaringen van de respondenten. De resultaten gelden niet per se voor de modellen die nu in de winkels staan.

